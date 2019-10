"Me enteré por la prensa", dice la concejala de deportes de Santander sobre el aplazamiento del partido del Bathco

El IMD remitía un comunicado en el que certificaba que los clavos, piedras o cristales que estaban sobre el terreno de juego del campo de rugby del Complejo Ruth Beitia "no proceden a los trabajos de mantenimiento y relleno del campo" y que no se encontraban sobre el citado emplazamiento hasta la misma jornada del día 5 de octubre, y que toda la actividad que se había desarrollado hasta esa fecha se había hecho con normalidad.

En los micrófonos de Ser Deportivos Cantabria estuvo la titular de deportes del Ayuntamiento de Santander, María Luisa Sanjuán, de Ciudadanos. "Gus", como es conocida, reconoce que estaba fuera de Santander en ese momento y que se enteró por la prensa de lo sucedido.

Además, ha negado conocer la existencia de un vídeo enviado por el Bathco a las 20:53 horas del martes 1 de octubre al IMD donde se mostraba el mal estado del terreno de juego.

La concejal insiste en que van a seguir investigando: "no me parece un hecho leve. Hasta hoy la información que he hecho pública es la que habéis recibido, pero no descarto formular una denuncia".

Por último, sobre el nombramiento de quien va a ser el director del IMD, Sanjuán no ha reconocido el ofrecimiento hecho a Alberto Urdiales y José Manuel Abascal, pero ha confirmado la fecha en la que se reunirán para decidir quién se ponga al frente, que será el próximo viernes 18 de octubre.