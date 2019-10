Vuelve el vandalismo al Ereta de Tafalla

Los vándalos se han vuelto a cebar con las instalaciones del Ereta en Tafalla. El parque está sin cierre perimetral desde el 8 de julio porque la riada derrumbó todo el muro exterior así que no se puede cerrar en horario nocturno. Esta circunstancia facilita la acción de los delincuentes que han vuelto a realizar destrozos. Ignacio Moros, concejal de Deportes de Tafalla, señala que "este fin de semana han roto dos puertas de la galería superior por las que se accede a las gradas, puertas nuevas porque hace poco que hemos acabado la obra de restauración del frontón. Se suben, arrancan las baldosas, arrancan el cableado, y yo no entiendo que haya gente que se dedique a hacer daño y no de den cuenta además del gasto que eso conlleva".

La anterior oleada de ataques llevó al Ayuntamiento a plantear la instalación de cámaras de vigilancia pero no se llevó a cabo. Sin embargo, Moros asegura que "ahora estamos preparando los próximos presupuestos y vamos a incluir una partida para cámaras de vigilancia. El problema es que hay muchos árboles que dificultan la visión y si las colocas bajas se las van a llevar, entonces vamos a buscar la forma de poner unas cámaras en el edifico central para que lo puedan vigilar". Una medida que a Moros no le gusta pero que considera necesaria, aunque "no haría falta si la gente se comportara de forma cívica".

Durante el verano, también se han producido daños en el material que el club de atletismo tiene en las pistas municipales.