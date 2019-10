Crespones negros y silencio para despedir al conductor de bus fallecido

Crespones negros, silencio y un mensaje: "No más muertes por accidente laboral en Avanza Zaragoza". Trabajadores de la empresa concesionaria del autobús urbano de la capital aragonesa se han concentrado en la Plaza Aragón para despedir a Óscar, conductor de 48 años, que falleció el pasado 3 de octubre tras sentirse mal al volante. El sindicato CUT pide responsabilidades a Avanza.

Según el CUT, el conductor avisó a la empresa para solicitar relevo al encontarse indispuesto, con un fuerte dolor en el pecho, pero no había ninguno disponible. Tuvo que conducir el vehículo desde Gran Casa, en el Actur, hasta el Paseo Pamplona, donde un inspector custodió el bus.

Desde allí, acudió caminando solo al Hospital Provincial y poco después falleció. Nadie supo de su paradero y la familia tardó 22 horas en enterarse. "El CUT ya hemos presentado la denuncia ante Inspección de Trabajo para que se abra una investigación laboral y la familia nos ha comunicado que han contratado servicios jurídicos para investigar tanto lo que ha sucedido con la empresa y en el Hospital", ha señalado el portavoz del sindicato, Javier Anadón.

Los trabajadores piden autocrítica a la empresa y responsabilidades. "Pasó un tiempo importante desde que el compañero avisó hasta que pudo llegar al hospital por su propio pie porque la empresa no le atendió; se fueron sumando minutos y tiempo y médicos nos han dicho que quizás hubieran sido muy importantes de haber llegado antes al hospital", ha remarcado Anadón. No obstante, "nadie nos puede garantizar que no falleciera pero de haberlo atendido 20 minutos antes podrían haber cambiado mucho las cosas".

Ambulancia y al hospital

El protocolo a seguir si se pone enfermo un conductor es el mismo que si fuera un pasajero. Sin embargo, según denuncia el CUT, no siempre se toman medidas. "Estamos aquí reivindicando a la empresa que tiene que tomar medidas, que tiene que reforzar personal para sustituir al compañero y que, en cuanto un trabajador diga que se siente indispuesto, automáticamente, ambulancia y al hospital" para que les atiendan. "Preferimos que digan allí que es una falsa alarma que no lo que estamos viviendo ahora".

Además de la falta de personal, el CUT denuncia otras carencias en materia de prevención de riesgos laborales, como que tarden en contestar desde la emisora.