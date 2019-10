El mensaje de Chema: "Podemos ganar en cualquier campo"

Un futbolista con talento y mucho pase. Chema fue protagonista este martes en la sala de conferencias del Estadio de los Juegos Mediterráneos después del segundo entrenamiento de los rojiblancos de Pedro Emanuel celebrado en el campo de la Vega de Acá. El jugador rojiblanco natural de La Puebla del Río (Sevilla) responde con las ideas muy claras demostrando que ha madurado muchísimo tanto en el campo como fuera del terreno de juego. Chema llegó siendo un niño al Almería y hoy, varios años después ha crecido una barbaridad a nivel deportivo y personal. Chema es uno de los esos futbolistas que han llegado al primer equipo rojiblanco desde abajo, desde el filial.El partido del próximo sábado en el campo de Santo Domingo ante el Alcorcón tiene picante porque en el banquillo del rival está el almeriense Fran Fernández, que fue entrenador de Chema, entre otros, en el Almería la pasada temporada y también en el filial: "A Fran Fernández no hay nada que decirle, sino demostrarle que éramos útiles, como hemos demostrado en las primeras jornadas. Tenía su idea y no contaba mucho con nosotros, pero no será una revancha contra él, ni mucho menos. A Fran le estoy agradecido porque subí del filial con él y no tendré una mala palabra hacia él porque lo he tenido desde que llegué a Almería".

El equipo de Pedro Emanuel lleva cinco jornadas sin ganar y Chema recuerda que no hay motivos para encender la alarma: "El vestuario está tranquilo porque se trabaja bien en el día a día y vamos haciéndonos a la idea de lo que el míster quiere de nosotros, ni mucho menos estamos nerviosos. Hay muchos compañeros nuevos que están adaptándose y poco a poco el equipo va a más".

El Almería se ha consolidado después de once jornadas en Segunda División en la zona alta de la clasificación: "Nos hemos ganado un respeto a base de buen juego, pero no debemos caer en la trampa como ante el Lugo de desesperarnos y caer en su juego. Tenemos que poner el ritmo. Es un orgullo estar segundos, la exigencia es importante, pero la situación no es alarmante".

“Estamos arriba por nuestra trayectoria pero llevamos 5 jornadas sin ganar. Podemos traernos los tres puntos y volver a la senda de la victoria. Cuantos más puntos se sumen al principio, mejor. Eso nos restó bastante la campaña pasada al jugárnosla al final en partidos directos”, afirma.