El Grupo Popular acusa al gobierno municipal de incapacidad e ineficacia

La oposición municipal de Cuenca cree que estamos ante un gobierno incapaz, ineficaz y que está viviendo de las rentas de la pasada legislatura. El portavoz, José Ángel Gómez, ha criticado la “baja productividad” del gobierno que preside Darío Dolz, y lamenta que se esté “colgando medallas”, ha dicho, por proyectos que estaban pendientes de la legislatura anterior.

En una entrevista en SER Cuenca, Gómez ha mencionado el aparcamiento de Astrana Marín, la pista del Luis Ocaña o la piscina como ejemplos de la falta de eficacia en la gestión del actual gobierno, y cree que con 17 concejales y dos liberados más debería haber sacado adelante más trabajo. Escucha la entrevista completa con Gómez.

Además, considera que lo único que están haciendo es finalizar proyectos que no tuvo tiempo de acometer el gobierno de Ángel Mariscal, pero apropiándoselos.

Gobierno con CNU

Asimismo, el portavoz popular ha augurado “un mal camino” a la coalición de gobierno del Ayuntamiento, y cree que a lo largo del otoño y del invierno se va a poner de manifiesto que no hay tanto entendimiento entre el Partido Socialista y Cuenca nos Une como intentan hacer ver.

El portavoz, que fue concejal de Hacienda en la pasada legislatura, ha recordado que este martes deberían haber estado presentados los presupuestos municipales de 2020. Cree que el gobierno todavía no está trabajando en ellos, y no cree que lleguen antes de Navidad. Sobre las cuentas, ha asegurado que no votarán en contra “por sistema”, sino que apoyarán los presupuestos si son similares al planteamiento que hizo el PP cuando estaba en el gobierno.