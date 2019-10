Javi Fuego considera que José Alberto es "el entrenador adecuado" para el Sporting

El vestuario del Sporting sigue arropando a su entrenador. Este martes fue Javi Fuego, uno de los pesos pesados de la plantilla, quien públcamente apostó por la continuidad de José Alberto López considerando que "es el entrenador adecuado para salir de esta situación". Asegura el poleso que ve a su técnico "fuerte" y que sabe perfectamente que "El fútbol son resultados, son dinámicas, que en unos casos te llevan a una destitución y en otros a una renovación. Hay que hablar con resultados".

No parece haber la misma sintonía del vestuario con el director deportivo, Miguel Torrecilla. Las acusaciones de falta de carácter de los jugadores que salen de Mareo que vertía el salmantino en las entrevistas de la semana pasada no han sentado bien en el grupo. Varios jugadores le respondieron el sábado tras la derrota ante el Alcorcón. Javi Fuego volvió a hacerlo este martes: "A mí me da igual que me acusen de falta de carácter si sé que tengo carácter. Si uno tiene la personalidad clara y sabe cómo es, hay palabras que no deben afectarle", respondía el futbolista, que expresaba un rotundo "no" cuando se le preguntaba si consideraba que a la plantilla, en general, le faltaba carácter.

Entiende el centrocampista que "de esta situación se sale trabajando, trabajando y trabajando". Entiende que los aficionados estén "hartos" de escuchar este discurso y que lo importante "no es hablar, sino demostrarlo".