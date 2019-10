Ciudadanos en Alcalá de Henares, sobre llevar los residuos a Valdemingómez: "No es un tema de Begoña Villacís"

Ciudadanos en Alcalá de Henares ha refrendado, este martes, su compromiso de que los residuos abandonen la localidad, después de que el vertedero de la ciudad complutense -que recoge los residuos de más de 700.000 habitantes de la Comunidad de Madrid- haya comenzado, esta semana, su cierre definitivo. "Vamos a estar sin fisuras al lado del alcalde, y de la Mancomunidad del Este", ha asegurado a SER Henares el portavoz municipal de la formación naranja, Miguel Ángel Lezcano, que, además, ha sentenciado que este "no es un tema de Begoña Villacís".

Lezcano sale así al paso de la vicealcaldesa de Madrid que el pasado lunes, en 'La Ventana de Madrid', explicó que, si las condiciones para trasladar los residuos de la Mancomunidad del Este hasta Valdemingómez no cambian, será imposible que la capital, temporalmente, albergue los 230.000 toneladas que se generarán hasta que esté construida la nueva planta de Loeches. "No vamos a aceptar", sentenció Villacís sobre un tema que tildó de "importante".

"Me preocupa enormemente el desconocimiento que un cargo público como Begoña Villacís tiene de la realidad", ha lamentado, también este martes, el alcalde de Alcalá de Henares y presidente de la Mancomunidad del Este, Javier Rodríguez Palacios, durante un acto para promocionar la IV edición de la Maratón Internacional de la ciudad complutense, que se celebra el próximo 27 de octubre. El regidor ha aclarado a la vicealcaldesa que "la Mancomunidad no es Alcalá de Henares", sino 31 municipios, y ha recordado que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado (Ciudadanos), dijo hace unos meses que la crisis de los residuos se debía a un "problema de planificación".

El alcalde de Madrid, el popular José-Luis Martínez Almeida, sí ha respaldado a su vicealcaldesa. "En las actuales condiciones, no procede", ha argumentado el primer edil de la capital, que deriva toda la responsabilidad a la Mancomunidad del Este. "Todavía no hemos recibido una respuesta y, por tanto, no se da la posibilidad de que puedan venir [los residuos] a Valdemingómez", ha argumentado Martínez-Almeida.