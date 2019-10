Ramírez pide respeto para el Beijing por el tema de Viera

Sobre el tema de Jonathan Viera, el presidente recordó que es un futbolista diferente en la categoría, y que cobra más que todo el presupuesto que hay para la primera plantilla de la UD. Todo eso hace que sea muy difícil su continuidad. Pidió respeto para el Beijing Goang, que podría pensarse la cesión a un equipo de Primera y que le saliera menos caro al conjunto de la capital china. Lo que sí dejó claro es que el futbolista terminará su carrera en la UD Las Palmas, una vez acabe su contrato con el club chino.

En referencia al trabajo de Pepe Mel, reconoció que el año pasado no hizo méritos para la renovación, pero que confiaron en él y ahora se está notando su trabajo, aunque destacó que tiene a dos de los mejores jugadores de la categoría. Por otra parte Tana es un futbolista que pertenece a la UD, y que a mediados de diciembre tendrá que incorporarse al equipo, y que toda decisión sobre su futuro dependerá de su entrenador.

En cuanto a las pancartas no quiso hacer ningún comentario, ya que aseveró que fue un mal entendido, que no se entendió su sentido del humor. Lo único dejó claro que el Estadio no puede ser un escenario de manifestación y conflicto, y que no se pueden poner consignas en carteles en un evento deportivo que sea ajeno al desarrollo del juego.