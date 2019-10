Falta de autobuses, cajeros y accesibilidad, los invidentes también sufren la despoblación

Este 15 de octubre se ha conmemorado el 'Día del Bastón Blanco'. Este bastón simboliza el colectivo de personas invidentes.

La Unión Mundial de Ciegos, de la que la Organización Nacional de Ciegos Española (ONCE) es miembro destacado, conmemora este Día Mundial para reivindicar la capacidad y la necesidad de las personas ciegas de contar con espacios y servicios cada vez más accesibles y el desarrollo de actuaciones que favorezcan su autonomía personal y el pleno ejercicio de sus derechos.

En 'La Ventana de Castilla-La Mancha' hemos hablado con el delegado territorial de la ONCE en la región, Carlos Javier Hernández. Ha recordado que en Castilla-La Mancha son un colectivo formado por cerca de 2.900 personas. Añade que el indicador de ceguera está establecido por la Organización Mundial de la Salud y comprende a las personas que tengan menos de una décima parte de agudeza visual o menos de 10 grados en el campo visual.

Despoblación y ceguera

En una región como Castilla-La Mancha, donde el medio rural ocupa una parte destacada del territorio, Hernández ha recordado los problemas que sufren las personas afectadas por problemas visuales en la llamada 'España Vaciada'.

Pone ejemplos, como la falta, en muchas ocasiones, de transporte público en los pueblos, servicios que no son accesibles como los cajeros automáticos o el propio desarrollo urbanístico de las localidades del medio rural, donde no hay tanta vigilancia.

Etiquetado en Braille y nuevas tecnologías

El delegado de la ONCE en Castilla-La Mancha ha recordado otros aspectos que son mejorables, como que el etiquetado de los productos de alimentación también aparezca en Braille, una petición que se ha realizado a la Unión Europea para que lo regule como ya ocurre en los medicamentos.

Sobre las nuevas tecnologías, asegura que les ha mejorado mucho su vida y recuerda que muchas de las redes sociales son accesibles. Esto les ha llevado a participar de una mejor comunicación.

Por último, en materia de legislación, asegura que en España es puntera, pero el problema es que no se cumple. La Ley de Accesibilidad Universal data de 2002 y sin embargo, denuncia, se han construido edificios se han diseñado barrios o se han creado páginas web que no so accesibles. Por ello pide mayor vigilancia a las administraciones. Escucha la entrevista