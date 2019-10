Primer contacto con las instituciones para tratar de reactivar el Maratón Martín Fiz

Los organizadores del Maratón Martín Fiz están preocupados por la marcha de los acontecimientos en las últimas ediciones. Bajan las inscripciones, cada vez es más complicado renovar los compromisos de patrocinio y encontrar nuevos patrocinadores. El recorrido no es el más amable para conseguir marcas y los grandes corredores no vienen porque también hay que invertir en contrataciones.

2022 será un año clave ya que se cumplen 20 años del evento. Ayer tuvo lugar una reunión en el ayuntamiento de Vitoria entre representantes de la empresa Ascentium y responsables municipales. Los primeros entregaron un plan estratégico a los ediles y los segundos les trasladaron que hay muchos eventos durante el año y muchas actividades deportivas entre las que hay que distribuir los esfuerzos económicos y de infraestructura.

La realidad es que lo primero que se va a afrontar es el tema del recorrido. El trazado tiene que ser fijo y homologado y no cambiarlo cada año por el paso del tranvía, las obras de la ciudad o la celebración, por ejemplo, de una Final Four. Los principales maratones del mundo no entran en esas circunstancias para realizar alteraciones continuamente. Los corredores van a los trazados en los que puedan hacer marcas y eso hay que tenerlo en cuenta para incentivar las inscripciones.

La reunión de ayer por la tarde duró dos horas y hubo compromiso para buscar soluciones ya que el ayuntamiento quiere aprovechar la marca verde ambiental de Vitoria-Gasteiz para convertirla en emblema verde económico. De hecho, se va a crear una oficina para captar inversiones y eventos. Pero el maratón ya está instalado y lo que hay que hacer es incentivarlo para que crezca. La semana que viene, a propósito, habrá otra reunión de los organizadores con el Gobierno Vasco.