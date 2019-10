"No nos gusta hablar del Álava vaciada, sino de la oportunidad de que nuestros pueblos sigan con vida"

Escucha aquí la entrevista con Joseba Terreros, presidente de la Asociación de Concejos de Álava-ACOA, con el que hemos hablado del fenómeno del despoblamiento en el territorio alavés, el tema en el que se centran las jornadas anuales de la asociación que tendrán lugar los días 18 y 19 de octubre en Santa Cruz de Campezo. Conversamos, además, con Juana María Musitu, la presidenta del Concejo de Santa Cruz de Campezo y escuchamos a José Antonio Guillén, técnico de la Red de Zonas Escasamente Pobladas del Sur de Europa, que llevará hasta las jornadas la experiencia de éxito en estrategia contra el despoblamiento desarrollada en Escocia.

No se puede hablar del Álava vaciada. Lo dice Joseba Terreros, de ACOA, que matiza: hay ciertas zonas en Montaña Alavesa y Añana en las que sí se ha agudizado el problema. Por contra, hay cuadrillas en el territorio -apunta- que han ganado población; lo que ocurre es que la gente se fija en las cabeceras, y eso produce un desequilibrio con respecto a los pueblos más pequeños.

Terreros prefiere ver el vaso medio lleno, "no estamos aún en una situación dramática". Este, asegura, puede ser un tiempo de oportunidades y cree que lo que se debe es poner en marcha una serie de medidas que impidan el envejecimento y abandono de las zonas rurales. Advierte de que los cambios en este fenómeno no son de un día para otro y que hay que ser realistas con los objetivos. Repoblar un lugar, dice, no significa "que un pueblo que tiene unas infraestructuras y una historia en la cual han vivido 10 habitantes tenga que pasar a tener 50 habitantes. Desde luego ese no es el objetivo; se trata de que ese pueblo se pueda sostener y seguir viviendo con los 5, 7, 10 habitantes o los que cada uno tenga", y hacerlo en condiciones.

Santa Cruz de Campezo

Desde el Concejo de Santa Cruz de Campezo, su presidenta Juana María Musitu asegura que Campezo tiene la fortaleza de su gente, dispuesta a trabajar-asegura- para sacar adelante al pueblo; como debilidad, la dispersión de los núcleos de población. Las tecnologías de la comunicación, apunta, mejoran el contacto pero fallan a menudo.

Musitu señala como factor básico para que la juventud apueste por quedarse en el pueblo la disponibilidad de vivienda y reclama normas más flexibles que regulen cómo han de hacerse las construcciones en las zonas rurales.

La experiencia escocesa

Las Highlands (Tierras Altas) de Escocia arrastraban un grave pobrema de despoblamiento y de crisis económica. En los últimos 50 años han conseguido que la población aumente un 22%. Ha sido un éxito de diseño y gestión de estrategia para desarrollar el territorio. Desde Teruel, José Antonio Guillén, técnico de la Red de de Zonas Escasamente Pobladas del Sur de Europa, llegará a las jornadas de ACOA para explicarlo.

Guillén visitó la zona hace un par de años y se encontró con -entre otras- una agencia técnica autónoma de la administración que ha permitido realizar un trabajo a largo plazo al margen de los ires y venires políticos. Observó además una apuesta por diversificar la economía de las Tierras Altas pensando más en industrias del siglo XXI que del siglo XIX, en alianza con las nuevas tecnologías. Otro de los factores del éxito ha sido -cuenta el turolense- la dispensación de servicios a través de fórmulas de economía social que han permitido crear empleo entre la población autóctona. Y todo ello se remata con una buena calidad de la conexión a internet en todo el territorio y un gran cambio de mentalidad de la administración y la población, a la que hay que preguntarle, dice Guillén, más que qué necesita, qué está dispuesta a hacer.

Joseba Terreros concluye al mirar hacia la experiencia escocesa que aquí nos falta mucho trabajo que hacer pero asegura que eso no significa que estemos necesariamente lejos del objetivo. Y los concejos pueden aportar mucho en ese camino: afirma que aquellos pueblos en los que los concejos funcionan bien -no dejándose arrastrar por inercias del pasado o conflictos vecinales- se hacen más atractivos para atraer nueva población.