Cuando afirmamos dogmáticamente la unicidad, estamos negando la esencia de la democracia que es la pluralidad. Podemos escuchar todo tipo de discursos lo que no debemos, es hacerlos nuestros e incorporarlos a nuestros relatos, si realmente no creemos en ellos.

Es nuestra obligación sacar a la luz lo oculto, lo que hemos de evitar es ocultar lo evidente, aquello que todo el mundo ve, defiende y denuncia. Pelear por lo que consideramos justo nos ennoblece, defender lo indefendible nos rebaja en nuestra condición de persona honrada y decente.

Hay fotos que nos delatan por mucho que queramos negar las evidencias. Y es que como todo en la vida, hemos de saber cuándo debemos salir y con quien, y en qué lugar es conveniente que estemos y de qué manera, y cuando no debemos aparecer ni por error.

Considerarnos poseedores de la única verdad, es además de una necedad, un peligro para quien la ostenta y para los demás. Estar en una pelea permanente, procurando evitar cualquier acuerdo es una estupidez .Y si además se verbaliza para calificar al adversario es un ejercicio de soberbia.

Hoy es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza , que va más allá de la falta de ingresos y recursos. Es un problema de derechos humanos, y que se manifiesta a nuestro lado, desde el hambre o la malnutrición, a la falta de una vivienda digna y el acceso limitado a servicios básicos como la educación o la salud. Los datos son escandalosos y alarmantes, ya que el 10% de los trabajadores de todo el mundo viven con sus familias con alrededor de dos euros por persona.

La realidad y los hechos demuestran como a algunos políticos son incapaces de asumir las evidencias y niegan sus incompetencias, lo que les hace más pequeños e inaguantables, mientras los que no presumen de su grandeza, la demuestran desde su humildad.

Debemos vivir el presente y compartir lo que llevamos dentro con las personas que queremos y no tener miedo de ser juzgados. No intentemos ser perfectos, ya que además de incrementar nuestro estrés, no lo lograremos.

Tratamos de ser productivos y hacer muchas cosas con eficiencia, pero en ocasiones nos atascamos, y no logramos entender que los errores son necesarios para avanzar, y convencernos que lo único seguro es que no hay nada seguro.

No debemos escondernos y enfrentarnos a las dificultades, para lo cual necesitamos gestionar adecuadamente nuestra inteligencia emocional y no echarle sal a las heridas. No es mala cosa intentar hacerles la vida agradable a los demás. ¿Qué les parece?