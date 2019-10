El arzobispo "sugiere" a los reyes un gesto con los encerrados

El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, "ha sugerido", dice, a la familia real que tenga un gesto este jueves en la Catedral con los tres trabajadores de la fábrica langreana de Vesuvius que el pasado lñunes iniciaron un encierro indefinido en el templo. El prelado afirma que, si continúan allí cuando lleguen los reyes, la princesa y la infanta, "no es gente que tengamos que esconder ni expulsar".

El arzobispo se refirió al encierro durante la presentación de la campaña del Domund 2019 que se celebrará el próximo domingo en todas las parroquias asturianas. Se le ha preguntado si cree que la familia real debería tener un gesto con los trabajadores encerrados en caso de que mantengan su acción durante la visita real y respondió que "yo lo he sugerido, sería un gesto por parte de Sus Majestades y de la princesa y la infanta, si ellos continúan allí. No es gente que tengamos esconder o expulsar porque viene la Casa Real, porque no son incompatibles. La casa Real, como nuestra Iglesia Diocesana, estamos al servicio de un pueblo".

Jesús Sanz ya visitó a los tres encerrados el día que accedieron al templo, para darles ánimos y expresarles su solidaridad y apoyo, facilitándoles la estancia en un lugar próximo a la sacristía. Los Reyes, Felipe VI y Doña Letizia, la princesa, Leonor, y la infanta, Sofía, llegarán este jueves a Oviedo para permanecer en Asturias hasta el sábado. Iniciarán la visita oficial en jueves en la Catedral y el viernes prtagonizarán el acto central de su estancia, la entrega de los Premios 'Princesa de Asturias' en el Teatro Campoamor. Finalizarán su agenda el sábado en Asiegu, en Cabrales, localidad a la que harán entrega del título de Pueblo Ejemplar de Asturias 2019.