Eugenio Jiménez: "Este año no ha habido cambios en la enseñanza para adultos"

En 'La ventana Euskadi' recogimos este martes, 15 de Octubre, el testimonio de Pilar, una alumna de la EPA de Galdakao, de 74 años, exponiendo los recortes en la enseñanza no reglada de los Centros de Educación Permanente de Adultos, ya que no había podido matricularse este año en varias asignaturas que había elegido, Informática, Creación Literaria e Historia del Arte, y que achaca a los recortes económicos del Departamento de Educación del Gobierno vasco.

En 'La Ventana Euskadi' de este miércoles, 16 de Octubre, contamos con la respuesta del Director de Centros y Planificación del Departamento de Educación del Gobierno vasco, Eugenio Jiménez, señalando queeste año no ha habido cambios con respecto al año anterior en cuanto a la oferta de la enseñanza reglada y no reglada en los CEPAs (Centros de Educación de Personas Adultas).

El Director de Centros y Planificación del Departamento de Educación del Gobierno vasco, ha destacado que "en líneas generales no ha habido cambios", y que incluso en la enseñanza reglada ha habido este año "algún grupo más que el año pasado, que se han completado ahora con la matrícula de Septiembre e incluso en algunos centros han aumentado el número de grupos con respecto a las expectativas del año anterior", y en la enseñanza no reglada se han matriculadolos mismos grupos que el año pasado y se han ofertado las mismas enseñanzas que el año pasado", sobre todo las que más demanda tenían "y en aquellos casos en los que no había demanda suficiente, como los tres grupos que mencionó Pilar, no ha habido demanda suficiente y no han seguido esos grupos, pero eso no quiere decir que no se hayan ofertado".