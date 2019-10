Miguel Ángel Silvestre, Premio Ondas 2019 por "En el corredor de la muerte"

Este miércoles se ha dado a conocer el fallo del jurado de la 66ª edición de los Premios Ondas en Barcelona. Con una trayectoria de 65 ediciones celebradas anualmente desde su fundación en 1954, los Premios Ondas mantienen el objetivo de reconocer e impulsar las producciones radiofónicas, musicales y televisivas que, tanto a nivel nacional como internacional y en todos sus géneros y formatos, aporten elementos innovadores y mejoren la experiencia de la audiencia.

El actor castellonense Miguel Ángel Silvestre ha sido galardonado como mejor intérprete masculino en ficción por "En el corredor de la muerte", una serie de Movistar +. Su papel del condenado a muerte Pablo Ibar ha confirmado su calidad y dominio de registros en una de las interpretaciones más complejas: la del condenado culpable que se declara inocente y va hacia la muerte convencido de ella y convenciéndonos a los demás. En Radio Castellón Cadena SER también tuvimos la suerte de galardonarle como Premio Radio Castellón Ocio y Espectáculos en el año 2007.

La 66ª edición de los Premios Ondas ha establecido el récord de inscripciones, recibiendo más de 450 candidaturas procedentes de 25 países de todo el mundo. Es la segunda ocasión en la historia de los premios que se superan las 400 inscripciones. La gala de entrega de los Premios Ondas se celebrará el próximo 14 de noviembre en el Teatro del Liceo de Barcelona.

Aquí se puede consultar el palmarés completo:

Palmarés Premios Ondas 2019:

PREMIOS ONDAS INTERNACIONALES DE RADIO





Premio ONDAS Internacional de Radio

“UN TEMPS DE COCHON” (PIG'S WEATHER)

Le labo –RTS Espace 2

Switzerland

El Jurado ha decido otorgar el Premio Ondas Internacional de Radio al documental “Un Temps de Cochon” de Radio Television Suisse Espace 2, Suiza, por una producción que trata el tema del exilio de miles de españoles en los últimos meses de la guerra civil. Destaca el tratamiento innovador y dinámico del relato -ausente de dramatismos-, la selección de los personajes y un montaje al servicio de una narrativa fluida, divertida y fresca que consigue envolver al oyente.

Mención Especial del Jurado

“RASCASSE, LE VIEUX MARIN” (RASCASSE, THE OLD SAILOR)

ACSR (Atelier de création sonore radiophonique)

Belgium

El Jurado quiere hacer una mención especial a la ficción infantil a “Rascasse, Le Vieux Marin” de ASCR, Bélgica, por la creatividad y la técnica radiofónica con la que aborda el tema de la contaminación de plásticos en el mar. Se valora también la brillantez de la ambientación sonora creada especialmente para esta producción.

PREMIOS ONDAS INTERNACIONALES DE TELEVISIÓN

Premio ONDAS Internacional de Televisión

“ŠVÉDI Z OSADY”(SWEDES FROM THE SLUM)

RTVS (Radio and Television Slovakia) co-produced with The Alliance of Women

Slovakia

El Jurado ha decido otorgar el Premio Ondas Internacional de Televisión al programa “Švédi z osady” (Swedes from the Slum) de RTVS (Radio and Television Slovakia) coproducido con The Alliance of Women, porque es un programa sobre la inclusión de las minorías a través de la adopción y muestra un retorno al hogar abandonado. Se trata de un documental que expresa emociones con una narrativa ágil, dinámica y espontánea. La televisión eslovaca demuestra una gran generosidad a la hora de tratar los lugares de origen de los niños que fueron entregados en adopción. El espectador se enfrenta a la imagen de las familias que se han visto obligadas a renunciar a sus hijos.

“EDEN”

ARTE France, ARTE Deutschland, SWR (Südwestrundfunk), ARD Degeto co-produced with Lupa Film GmbH, AtlantiqueProductions, Port au Prince Film & Kulturproduktion GmbH, Nexus Factory and Umedia

France

Unos turistas en una playa griega asisten a la llegada de una lancha cargada de personas. Es una ficción serial que denuncia la situación de los inmigrantes o refugiados y del negocio de la gestión de su acogida en Europa. Se trata de una trama coral donde las historias se entrelazan; el espectador se ve obligado a reflexionar sobre el comportamiento de los europeos ante la llegada de personas que huyen de la guerray la miseria. Gracias a esta serie se da más visibilidad al sufrimiento interminable de los refugiados.

PREMIOS ONDAS NACIONALES DE RADIO

Mejor programa de radio

“Hoy por Hoy” bajo la dirección de Pepa Bueno

Cadena SER

Por sostener y reforzar con su credibilidad periodística el liderazgo de audiencia de las mañanas de la CADENA SER durante las siete temporadas radiofónicas bajo su dirección.

Trayectoria o mejor labor profesional

Carlos Herrera

COPE

Por el impulso que ha dado a “las mañanas” de la COPE y por su contribución decisiva a la identidad de la cadena.

Mejor idea radiofónica

“Nadie Sabe Nada” de Andreu Buenafuente y Berto Romero

Cadena SER

Por asumir el riesgo de la improvisación en “Nadie Sabe Nada” en el fin de semana de la Cadena SER con un resultado sorprendente y con gran exhibición de talento.

Mejor programación especial

Más de uno - Especial Día Mundial de la Radio de Carlos Alsina

Onda Cero

Carlos Alsina por su creatividad y el ejercicio brillante desplegados en el programa dedicado al Día Mundial de la Radio.

Mejor podcast, programa, webradio o plataforma de emisión digital

“Woodstock –50 años del festival que cambió el mundo”

Rock FM

Por su profundidad y ambición en la contextualización de un hito de la cultura.

PREMIOS ONDAS NACIONALES PUBLICIDAD EN RADIO

Mejor campaña de publicidad en radio

"Ruiditos"

Anunciante: El Corte Inglés Seguros

Agencia: Pingüino Torreblanca

Por utilizar una gran idea creativa aprovechando con inteligencia los efectos sonoros. Una solución sencilla y notoria.

Mejor agencia de radio

SRA RUSHMORE, S.A.

Por la consistencia de trabajos, cabe destacar por conectar con los insights de los consumidores.

PREMIOS ONDAS NACIONALES DE TELEVISIÓN

Mejor programa de entretenimiento

“La Resistencia”

#0 de Movistar+

Por su innovación en un género ya convencional, por su riesgo en la elección de los invitados y dar voz y presencia a talentos jóvenes o no tan conocidos por el gran público y por la apuesta de la música en directo, el desparpajo y la transgresión de sus cómicos.

Mejor programa de actualidad o cobertura espeicial

SALVADOS “Ultimátum a Maduro” y “Francisco”

La Sexta

Por el hito profesional de lograr dos grandes exclusivas con personajes de primera línea mundial, convirtiéndolas en trabajos periodísticos de máxima notoriedad.

Mejor presentador

Carlos Franganillo

RTVE

Por haber sabido incorporar un modelo cuidadoso en los informativos al mostrar su preocupación periodística no sólo por los hechos sino por las narrativas, huyendo cuando es necesario de los estudios de televisión y ganando con ello credibilidad y onexión con la audiencia.

Mejor presentadora (EX AEQUO)

Alejandra Andrade

Cuatro

Por ejercer el periodismo y contar las historias desde el ojo del huracán, escuchando y observando a pocos centímetros a los propios protagonistas. Visión profunda y novedosa abordando temas tanto de primera actualidad, como más minoritarios y desconocidos.

Paloma del Río

RTVE

Por ser la eterna voz de la gimnasia en España. Gracias a sus conocimientos y su manera de transmitirlos los espectadores han podido acercarse a este deporte con seriedad y elegancia.

Mejor serie española (EX AEQUO)

”Hierro”

Movistar+

Por combinar valores decisivos en una serie de televisión: un guion que nunca decae, una actuación exigente y un paisaje que acompaña la trama como un elemento primordial de la obra. Hierro es un espectáculo y un drama, funciona como un thriller y como un poema de la tierra y del mal.

“Arde Madrid”

Movistar+

Por ser una serie rompedora que retrata unos años de nuestra historia de manera brillante y divertida. Su realización, el uso del blanco y negro y sus interpretaciones son de una enorme calidad.

Mejor intérprete masculino en ficción

Miguel Ángel Silvestre por “En el corredor de la muerte”

Movistar+

Su papel del condenado a muerte Pablo Ibar ha confirmado su calidad y dominio de registros en una de las interpretaciones más complejas: la del condenado culpable que se declara inocente y va hacia la muerte convencido de ella y convenciéndonos a los demás.

Mejor intérprete femenina en ficción

Candela Peña por “Hierro”

Movistar+

Por su interpretación en Hierro. Imprime en el personaje de la jueza Candela Montes intuición, determinación, fortaleza y personalidad. Por su interpretación verdadera impecable y sincera. Mujer poderosa que no se conforma con la mirada fácil.

Mejor programa emitido por emisoras o cadenas no nacionales

“Tierra y Mar”

Canal Sur

Programa veterano de la televisión de Andalucía que vertebra el universo de la pesca y la agricultura, las vivencias de su gente, con especial énfasis en las condiciones laborales y vitales de la mujer en el mundo rural. Al mismo tiempo, que realiza una labor divulgativa en los temas medioambientales.

Mejor contenido o plataforma de emisión digital

Boca Norte

Playz-RTVE

Boca norte se introduce sin complejos en la temática adolescente, gracias a un tratamiento abierto, sin miedos. Una serie empeñada en conectar con las audiencias más jóvenes desde los gustos actuales.

PREMIOS ONDAS NACIONALES MÚSICA

Premio Nacional de música la trayectoria

Camilo Sesto

De manera póstuma y con la intención de reparar la ausencia de reconocimiento y galardones a su carrera como intérprete, compositor y creador, el premio va al artista alcoyano Camilo Blanes, conocido en todo el planeta como Camilo Sesto, por una carrera musical popular, masiva, internacional, mediática, que además fue pionera en la composición de nuevas actitudes estéticas que fueron paradigma de modernidad y valentía.

La amplia difusión de su obra, tanto en España como en América, con casi 200 millones de álbumes, y decenas de números uno, así como su impactante adaptación y producción del musical Jesucristo Superstar, le hacen ser una de las más importantes y trascendentes figuras de la música de los últimos 60 años.

Mejor espectáculo, gira o festival (EX AEQUO)

Sonorama Ribera, La Mar de Músicas y Concert Music Festival

Hace 45 años que se vienen desarrollando festivales musicales en entorno rural, y es momento de reconocer la valía de entidades, asociaciones, promotores y entusiastas que mediante los valores musicales están dinamizando zonas rurales y frenando el aislamiento de la “España vacía”. En muchos casos, la celebración de estos festivales ha pasado a articular anualmente la vida social, cultural y económica de toda una comarca.

El jurado quiere personalizar este galardón global a los festivales rurales, en tres nombres propios que, cada uno en su estilo y con idiosincrasia propia, marcan la agenda de música en este país.

Sonorama Ribera en Aranda de Duero representa una propuesta consolidada que desde el año 98 ha apoyado tanto el talento emergente como a los ‘históricos’ de la música nacional, ha sacado los conciertos en directo a plazas y calles, ha impulsado la convivencia de las tendencias con el modus vivendi rural, y ha reivindicado que los recursos institucionales no olviden a los pueblos.

La Mar de Músicas viene posicionando a Cartagena en el mapa de las ‘músicas del mundo’ desde 1995, enfocando su propuesta en países de los 5 continentes, y acompañando los conciertos con exposiciones, coloquios, talleres, actividades para niños y con la voluntad de descentralizar la música y moverla de un solo escenario y acercarla a los barrios.

El incipiente Concert Music Festival, por su parte, ha conseguido sumar en el entorno costero de la localidad de Sancti Petri en Chiclana de la Frontera, una reactivación económica de la zona con la generación de numerosos empleos de temporada, con el acercamiento de una ecléctica propuesta musical a un público familiar que, de manera masiva, tiene en este festival su primer acercamiento a la música en directo.

Mejor comunicación musical

Vanesa Martín

Por el impulso decidido a la visibilidad del colectivo LGTBI llevado a cabo con su éxito “De tus ojos”, cuyo videoclip ha supuesto un hito en la ruptura de prejuicios y lo ha hecho sin prescindir de su consolidada personalidad artística y manejando un lenguaje visual que huye de la frivolidad y los tópicos recurrentes en el tratamiento que aún está presente en la sociedad con respecto a la diversidad de género.

Fenómeno musical del año

Rosalía Vila Tobella, ‘Rosalía’

A Rosalía Vila Tobella, ‘Rosalía’, que de una manera meteórica y partiendo de una tradición musical enraizada en el flamenco ha conquistado las listas de éxitos de todo el mundo a través de una propuesta mestiza de carácter urbano, moderno y transgresor, sin haber prescindido, tanto en lo musical como en lo estético, de innegables influencias de la música popular. Su trayectoria conquistadora desde Sant Esteve de Sesrovires hasta la Gran Manzana y su invasión de los grandes medios internacionales y las entregas de premios musicales la convierten en el fenómeno indiscutible de 2019.