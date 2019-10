Hay deseo de volver a competir para el CD Tenerife. Así se desprende de las palabras de Alex Bermejo, quien este miércoles ha sido protagonista en la antena de la Cadena SER, apuntando que “se pasa mal cuando hay tanto tiempo entre partido y partido. Nos ha tocado esperar pero está claro que cogeremos con más ganas el partido de este domingo. Estamos mentalizados de que tenemos que sacar un buen resultado, sabiendo que no va a ser nada fácil porque los rivales vienen a defender bien su portería”, comentó el interior blanquiazul.

Cuestionado sobre lo que le ha pasado al equipo durante los últimos encuentros, Alex Bermejo considera que han sido situaciones particulares las que han hecho que no se puntuara en ninguno de ellos: “Creo que el equipo no se ha desconectado. Es fútbol y al final hay partidos donde hay más acierto y menos errores. Cada partido es un mundo y en los últimos tres no nos han salido las cosas. Con trabajo y creer en lo que nos dice el míster seguro que llegaran los resultados. Todos tenemos muchas ganas de vencer y darle alegrías a nuestra afición. Tenemos que jugar con tranquilidad, sabedores de que si somos capaces de hacer las cosas bien llegarán los resultados deseados”, explicaba.

No le ha costado al jugador catalán tomar responsabilidades en una nueva categoría para él puesto que el deporte sigue siendo el mismo, reconociendo que “tenía la mentalidad de que esto era fútbol. Un salto de categoría no te hace cambiar de deporte y tenía claro que debía hacer lo que siempre he hecho. Si tienes la suerte de acertar de cara a la portería pues todo se hace más fácil. Pero tengo que seguir trabajando puesto que no he llegado a mi máximo nivel y quiero seguir mejorando todo lo que pueda”, señaló el once del conjunto tinerfeño.

El atacante blanquiazul es de esos jugadores que se desenvuelve en cualquier posición, algo que no es nuevo para Alex Bermejo pues ”desde pequeño he ido jugando en varias posiciones y eso me ayuda a entender el juego en varios sitios. Al final donde me ponga el míster trato de adaptarme y estar lo más a gusto posible, pues me gusta participar mucho en el juego. Cuando toco balón me siento más cómodo y me gusta recibir en tres cuartos de campo para poder encarar la portería y crear peligro”, matizó el jugador.

Por último y cuestionado sobre el trabajo que está realizando el técnico Aritz López Garai, el jugador no quiso entrar a puntualizar detalles: “no soy nadie para decir estas cosas pero creo que a la gente hay que dejarle trabajar. Estoy a muerte con el entrenador y estamos cogiendo poco a poco sus ideas. Está claro que los resultados llegarán con el tiempo” sentenció.