Cada vez pienso más como un padre, en el peor sentido de la palabra. Creo que me estoy volviendo viejo. Cada vez valoro más defender el silencio. Detesto por igual los clarines sacros, la música marcial y las charangas ciudadanas. No soporto que invadan mi campo acústico, como tampoco el visual ni el propio espacio físico. Detesto los tenderetes para agitaciones callejeras, los vehículos todoterreno en las zonas peatonales, los eventos turístico-festivos que ocupan las agendas. Ya casi no me acuerdo cómo era La Corredera. Pero será eso, que me estoy volviendo viejo. O lo que es más grave, un completo aguafiestas.

