Andalucía incrementa su pobreza, con más de 3,2 millones de personas en situación de riesgo de exclusión

Un año más, Andalucía crece en el número de personas en riesgo de exclusión social, situándose la cifra en 3,2 millones, un 38% de la población. Éste es el principal dato que recoge el Informe sobre el Estado de la Pobreza en Andalucía. Nuestra comunidad supera en 12 puntos la media estatal, con 75.000 personas más que el año pasado en riesgo de exclusión.

Sin embargo, aunque las cifras son alarmantes, éstas se agravan mucho más cuando se habla de la tasa de Pobreza Severa, que en Andalucía es de casi el 10% o lo que es lo mismo, 4 puntos por encima de la media nacional. En Andalucía hay más de 670.000 personas viviendo en situación de Privación Material Severa, 235.000 más que el año pasado. "No se ha evolucionado. Sigue habiendo una pobreza olvidada, enquistada. No se ha roto con las situaciones de pobreza severa. En estos últimos años, con la crisis, se han ido incorporando más situaciones de pobreza. Hay muchas personas que tienen que mantener a una familia con 400 euros. El 38% de la población andaluza está en riesgo de pobreza. Más de 560.000 personas reciben una pensión cuyo importe es inferior al mínimo considerado para ser pobre", afirmó Francisco Javier Jiménez, portavoz en Córdoba de la Red Andalucía de lucha contra la pobreza.

En cuanto a Córdoba, no hay datos oficiales pero sí datos que hablan de un aumento de la población en riesgo de pobreza, todo ello a pesar de que la capital cuenta con la undécima renta per cápita nacional, eso sí, con tres de los barrios más pobres de España. "Es indignante que tengamos uno de los barrios más pobres de España pero tengamos también una renta per cápita que es la undécima del país", señaló Jiménez.

En Córdoba la tasa de paro se sitúa en el 22,2%, ocho puntos por encima de la media nacional. En 2018 el número de personas desempleadas en Córdoba se situó en 119.000, con una prestación media de 2.900 euros al año.