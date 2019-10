La UMH analiza la trata de mujeres y niñas con personas expertas

La Universidad Miguel Hernández de Elche acoge la IV Edición de la Jornada sobre Violencia de Género: La Trata de Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual, el próximo 17 de octubre.

Este año la jornada se centra en la investigación y en las acciones necesarias para la prevención y, como en años anteriores, pone todo su énfasis en la concienciación para la erradicación de esta forma de esclavitud que convive día a día en la sociedad.

La coordinadora de la jornada María Jesús Navarro Ríos, ha destacado la importancia de identificar la trata para la explotación sexual como violencia de género ya que "el perfil dominante de las mujeres en situación de prostitución no es más que la de una mujer que es sometida, engañada o acepta con voluntad viciada, el ejercicio de la prostitución, debido a la inmensa demanda masculina de cuerpos de mujeres, con la connivencia de una sociedad que no solo no se cuestiona el hecho como un acto originario de violencia sino que además la acepta, la normaliza y la potencia o simplemente mira para otro lado".

El comité organizador pone especial énfasis en estas jornadas en la concienciación de que la trata de mujeres existe debido a la alta demanda de prostitución. Por ello, la figura del hombre prostituyente es una de las claves a analizar cuando hablamos de violencia de género materializada en forma de prostitución forzada. Como afirma la profesora María Jesús Navarro, directora del CIEG de la UMH "es urgente que los hombres comprendan que cualquiera de ellos podría ser usuario de prostitución a no ser que sean capaces de desarrollar una actitud crítica que les permita deconstruir la identidad masculina que el patriarcado les asigna".

Una de las voces más necesarias para conocer la realidad de las mujeres a las que se les niegan todos los derechos humanos reconocidos es la de las supervivientes de trata, como Amelia Tiganus.

La activista y miembro de feminicidio.net iniciará la serie de ponencias con su conferencia: Mujeres y niñas, mercancías de la prostitución. ¿Cómo se fabrica una puta? Según Tiganus, fue el feminismo el que la hizo comprender que la voluntariedad viciada no significaba más que una sutil violencia de género en la que ella fue víctima sin apenas percibirlo.

Acabar con la trata de mujeres y niñas es una cuestión de envergadura internacional. El inspector Jefe de Frontex en Polonia acudirá a las sesiones para explicar el papel de las fuerzas de seguridad del Estado al servicio de la lucha y detección de víctimas de trata.

También se enfocará el tema de la prostitución desde la perspectiva de estudios de género y masculinidades, de la mano del profesor Iván Sambade Baquerín, de la Universidad de Valladolid.

En otra mesa redonda se profundizará en el problema desde perspectivas sanitarias, jurídicas y de prevención social. En ella participarán Joaquín Alarcón Escribano, Fiscal Delegado de Extranjería en Alicante, que explicará las acciones que se llevan a cabo desde la Mesa de Coordinación Alicante Trata 0 que lleva en funcionamiento desde 2015.

En la Comunidad Valenciana son muchos los organismos y asociaciones que trabajan diariamente en la denuncia de la prostitución obligada, como el Front Abolicionista País Valenciano. Una de sus componentes, Concha Hurtado Badenas, participará en la mesa redonda de la jornada para informar sobre la red de municipios libres de trata y explotación sexual.

Otra ponencia destacada es la del abogado Mario Díez Fernández, que versará sobre El abuso sexual a menores en las esferas de poder. El letrado ejerce la acusación particular en defensa de veintiuna mujeres, víctimas del procesado José Juan Cabezudo Zabala, alias Kote Cabezudo, al que se le imputan los delitos de abuso sexual, producción y difusión de pornografía infantil, corrupción de menores y violación, entre otros.

Desde 2013 los juzgados donostiarras mantienen abiertas varias investigaciones penales contra Cabezudo, que ingresó en prisión provisional en mayo de 2018, después de que la jueza Ana Isabel Pérez Asenjo, que instruyó el caso durante los cinco primeros años fuera apartada del mismo, tras haber sido admitida a trámite una querella por omisión de su deber de perseguir los delitos de Kote Cabezudo.

Fue el magistrado que tomó el relevo del caso el que hizo efectivo el ingreso a prisión de Cabezudo, que se había enfrentado a la petición de ingreso en prisión varias veces, sin que ninguna de ellas hubiese prosperado.

Mario Díez denunció públicamente en un vídeo el 8 de marzo de 2018 que los vídeos e imágenes donde se mostraban previo pago escenas sexuales de menores y agresiones sexuales no habían sido eliminados de la red. Su responsabilidad social como ciudadano le llevó a estas declaraciones y tras ellas a la creación de la Asociación Justicia Poética.

Esta organización sin ánimo de lucro recauda fondos para la defensa judicial y extrajudicial de mujeres y menores víctimas de delitos contra la indemnidad sexual, para el ejercicio de la acusación popular en causas que impliquen corrupción o abusos de poder y lucha contra las irregularidades.