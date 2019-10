El alcalde no comparte que Carrús sea uno de los barrios más pobres de España

Carlos González está convencido y seguro que el barrio de Carrús no es el más pobre de España, ni de lejos. Asegura que este informe vuelve a ser una distorsión estadística que no refleja la realidad de un barrio que destaca por ser obrero y de trabajadores, pero no arroja signos externos de un barrio pobre.

Por segundo año consecutivo, el informe emitido por la Agencia Tributaria vuelve a poner el acento en los habitantes de uno de los barrios más poblados de la ciudad, al asegurar que tiene una de las rentas más bajas del territorio nacional.

Al alcalde, Carlos González no le convencen estos argumentos. Y en su defensa ha dejado claro que ese estudio no refleja un barrio dinámico, trabajador y en el que puede haber problemas, pero que no son de pobreza.

La primerad autoridad ha recordado el impulso que se le quiere dar a este barrio durante la presente legislatura. Gracias a los fondos EDUSI, hay prevista una inversión de 12 millones de euros, así como la ubicación en un futuro a corto plazo del Palacio de Congresos.