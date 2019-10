El C. B. Elda prescinde de los servicios de Jacobo Garrido

El C. B. Elda ha decidido cesar en todas sus funciones relacionadas con la entidad, al técnico Jacobo Guijarro Garrido.

El club que preside Susana Herrera lo ha hecho público a través de un comunicado:

“El Club Baloncesto Elda anuncia la no continuidad de D. Jacobo Guijarro Garrido en nuestra entidad.

Tras la decisión tomada el pasado jueves por la junta directiva, el Sr. Jacobo ha dejado de colaborar con el club a todos los niveles. En los próximos entrenamientos el club informará a los equipos afectados de los incidentes que nos ha llevado a tomar esta decisión.

El club, agradece el tiempo y el esfuerzo que ha dedicado a nuestra entidad”.

Según ha podido saber Radio Elda – Cadena SER, la salida del técnico puede ser traumática ya que, ante la invitación de esta emisora, ha preferido no hacer declaraciones sobre su marcha asegurando que “el asunto está en manos de mis abogados”.

Cabe recordar que Jacabo Guijarro se hizo cargo del primer equipo masculino del C. B. Elda, el pasado agosto tomando el relevo de Isidro Soria al frente del equipo. Garrido es un entrenador con experiencia en liga EBA habiendo dirigido a equipos de Primera Nacional y Preferente.

En la temporada 17/18 estuvo al frente del Globalcaja C. B. Cuenca y ejerció de asistente en el C. B. Puerto Sagunto donde compaginó sus tareas en el primer equipo con la dirección deportiva del equipo sénior Preferente y el cadete. Antes había entrenado en Primera Nacional al Zarzuela Maristas C. B. de Valladolid y como primer entrenador en la Liga Provincial al Echeide Arona de Tenerife.