Ciudadanos, Podemos e Izquierda Unida no apoyan la actualización y pago de los salarios a los trabajadores municipales

Sesión Extraordinaria y Urgente del Pleno del Ayuntamiento de Jódar en la que Ciudadanos, Podemos e Izquierda Unida no apoyaron, solo se abstuvieron, dos modificaciones de crédito que van a permitir la actualización y pago de las nóminas de los trabajadores municipales, tanto funcionarios, como trabajadores eventuales. Pese a ello la propuesta salía adelante, pero solo con el voto de equipo de gobierno, del PSOE, y el PP.

Se trata de dos modificaciones de créditos, que ascienden a 146.600 y 44.966 €, la alcaldesa, M.ª Teresa García, explicaban previamente, “… Consiste en que partidas en las que sobra dinero, se pasan a partidas en las que falta. En este caso, van a ser, todas, para partidas en personal y nóminas y provienen de gastos corrientes y de inversiones. Las utilizamos para atender situaciones que nos han sobrevenido, la subida del 0,25 % a los empleados públicos, que no estaba contemplado, fue una subida aprobada por el gobierno de la nación. Otra de las cosas, la campaña de la aceituna del año pasado fue bastante larga y tuvimos, en guardería, unos gastos bastante más altos de los previstos. Cuando se para el PER (PFEA), se necesita gente para la limpieza y desbroce de jardines. El Plan de Empleo de la Junta de Andalucía, no recogía la subida del Salario Mínimo (SMI), lo llegamos a solicitar y aprobar en pleno, se nos mandó un dinero inferior a los 900 euros que marcaba esa subida. Hemos tenido que hacer frente, durante estos meses, para que la gente pudiera cobrar lo que marcaba esa subida. También tenemos que atender el día, que la gente necesita para poder solicitar la Renta Agraria, y que no tengan que esperar tres meses en cobrarla, desde este Ayuntamiento se abre una bolsa (de trabajo), en la que la gente solicita… En definitiva, partidas que sobran se van a pasar a partidas que falta, en este caso es todo para personal de este Ayuntamiento…”.

La secretaria de la corporación detallaba las cifras de ambas operaciones:

1.ª TOTAL INCREMENTOS … 146.602,40 €.

- Créditos extraordinarios en Personal… 6.252,00 €.

- Suplemento de créditos… 140.354,40 €.

TOTAL REDUCCIONES… 146.616,00 €.

- Gasto de Personal … 34.993,00 €.

- Gastos corrientes … 52.982,00 €.

- Transferencias corrientes … 14.439,00 €.

- Inversiones reales … 44.202,00 €.

2.ª TOTAL INCREMENTOS … 44.966,00 €.

- Gastos de personal … 44.966,00 €.

TOTAL REDUCCIONES … 44.966,00 €.

- Fondo de contingencia … 44.966,00 €.

La abstención de Ciudadanos, Podemos e Izquierda Unida se hacía efectiva sin justificar ese pronunciamiento.

Previamente, en la propia sesión, se hacía el sorteo para la selección de los integrantes de las mesas electorales de cara a las Elecciones Generales del 11 Noviembre. En este punto José Padilla, que ejercía de portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, excusaba la no presencia de la portavoz del grupo, Juana Cazorla, “...al encontrarse en la manifestación, en Madrid, por las pensiones dignas...’.

A continuación, también se aprobaba, en este caso con el voto a favor de PSOE, PP y Ciudadanos, y, de nuevo, la abstención de Podemos e IU, la renovación de una operación de tesorería, con la Diputación Provincial de Jaén, que se viene realizando desde hace años, por distintas corporaciones locales, por un importe de 200.000 €., para liquidar en un año, según el texto de la propuesta, “… Para cubrir el déficit momentáneo de la tesorería municipal, motivada por la diferencia periodicidad del devengo de los ingresos ordinarios con relación a los gastos presupuestados, y siendo necesario hacer frente a las obligaciones que no se pueden demorar, en concreto el pago de nóminas, seguros sociales…”.