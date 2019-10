El Chamaco:"Me quería suicidar y cuando salí fuera se me disparó la escopeta"

José Manuel Carballo Neira, apodado “El Chamaco”, ha negado que tuviera intención de matar a su mujer Ana López, dejando caer que por “mala suerte” se le disparó la escopeta.

Fue la respuesta que dio a preguntas de la fiscalía de Lugo, aunque con anterioridad había sorteado el interrogatorio con constantes, “no me acuerdo”, que le condujo en un momento a reconocer que tenía “mala memoria”.

No obstante, el día del crimen admitía que se había metido con una escopeta de caza en una habitación de la residencia compartida en Becerreá. “Yo no quería hablar con nadie, no quería matar a Ana, yo me quería suicidar. Fue mala suerte, cuando salgo fuera se me dispara la escopeta”, se excusaba.

El juicio contra “El Chamaco”, con jurado en el que participan seis mujeres y cinco hombres (dos de ellos suplentes), ha arrancado esta mañana en la sección segunda de la Audiencia Provincial, con colectivos feministas a las puertas del juzgado que increparon al presunto asesino a su llegada, pasadas las once de la mañana.

Según la fiscalía, el procesado y su víctima habían iniciado una relación sentimental a finales del 2014, contrayendo matrimonio en mayo de 2015, algo de lo que “no” se acordaba, a partir de lo cual convivieron junto a los dos hijos menores de la mujer en Becerreá.

Fue el 11 de febrero de 2016, según las conclusiones previas de la acusación pública, cuando el “Chamaco” salía de esa habitación y “sin previo aviso” le descerrajó un tiro “por la espalda” que acabó con su vida e hirió al hijo menor.

Tres días antes la mujer y sus hijos habían abandonado la vivienda, el 20 de enero el acusado ya la había apuntado con una escopeta y le había soltado “te voy a dejar seca”, describía la fiscalía.

Esa amenaza y otras desavenencias habían llevado a la víctima a sugerir que quería divorciarse. Por estos hechos, los delitos de amenazas, asesinato y malos tratos, la acusación pública pide 28 años de prisión.

La acusación particular, que representa a la hermana de Ana López y a sus hijos, hoy ya mayores de edad, hace un planteamiento “idéntico a la fiscalía”.

Oscar Núñez-Torrón concretó que “se solicitan por un delito de asesinato 25 años, luego por malos tratos un año y por un delito de amenazas anterior dos años”.