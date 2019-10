O Bergantiños refórzase con xente da bisbarra para dar un paso adiante

En Ser Deportivos Nordés estreamos un novo espazo adicado ao deporte de Bergantiños, que conta co apoio da Fundación Luis Calvo Sanz. Fútbol, baloncesto, balonmán, hoquei, voleibol, masculino, feminino e unhas categorías base que son unha auténtica gozada grazas á axuda do Grupo Calvo.

Neste primeiro programa coñecemos un pouco máis o proxecto do Bergantiños feminino. Un equipo que vén de facer dúas boas tempadas, con dez ou máis victorias en cada unha delas, pero que non acaba de dar o paso para loitar polo ascenso. Iso intentarán este ano, para o que se reforzaron con varias xogadoras de nivel e da Costa da Morte. Falamos co adestrador Gueli Cotelo e a xogadora Noelia García Costa, 'Vimi'.