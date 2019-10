El conductor que atropelló a un joven y se dio a la fuga en Palencia dice que actuó "presa del pánico"

El conductor que atropelló a un joven de 16 años en la calle Batalla de Tamarón de Palencia y luego se dio a la fuga, reconoce en las redes sociales que "pensando que el niño estaba bien", actuó "presa del pánico". Reconoce también que estuvo muy mal hecho por su parte y dice que se fue en busca de ayuda "por haber tomado la decisión de circular sin el permiso de conducir en vigencia, por tenerlo retirada. Afirma que nadie es juez para juzgar sus hechos, ya que lo hará un juez de verdad.

El joven conductor matiza que se da el placer de lo que pasó exactamente porque todo el mundo le trata de "desalmado e inhumano". Según su versión, circulaba por la calle Virgen del Brezo, cuando giró hacia la calle Batalla de Tamarón. A esa altura, la víctima del atropello, circulando con un patinete eléctrico, se saltó un STOP para incorporarse en dirección prohibida. "Cuando quise frenar, el niño ya estaba encima", mantiene el conductor.

El conductor mantiene que él mismo se entregó y dijo donde se encontraba el coche. Afirma que intentó ponerse en contacto con los padres para disculparse, pero que no le cogieron el teléfono. "Soy culpable de tener miedo y marcharme, pero no de lo que le ha pasado a ese niño, ni de ser inhumano... porque siendo así no me hubiera entregado", señala el conductor que afirma que no ha estado en busca y captura en ningún momento.