La Guardia Civil investiga la circulación de billetes falsos de 20 euros en la provincia de Palencia

La Guardia Civil de Palencia investiga la existencia de billetes de 20 € de curso no legal en la provincia, localizando uno de ellos en un bar de la localidad de Guardo (Palencia). Los hechos ocurrieron cuando una joven entrega al camarero el billete de 20€ para cambiarlo por monedas para la máquina de tabaco. No percatándose en ese momento del engaño, posteriormente observó que en un lateral del billete había una frase que decía “THIS IS NOT LEGAL. IT IS TO BE USED FOR MOTION PROPS”

Recomendaciones

Cada vez que recibamos un billete, deberemos fijarnos en sus laterales donde únicamente deben figurar las siglas del Banco Central Europeo. Si figura la inscripción “This is not legal, it’s used for motion props”, significa que estos billetes están destinados a películas y anuncios publicitarios, por lo que no son de curso legal. Un billete legal debe ser áspero al tacto y resistente, que coincida el valor monetario con el número que aparece en la esquina y que se distinga la marca de agua al poner el billete a contraluz.