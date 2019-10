David Mena: "Buscamos la estabilidad que el PSOE no ha encontrado para Santo Domingo de la Calzada"

El popular, David Mena, ha sido proclamado alcalde de Santo Domingo de la Calzada tras prosperar la moción de censura que interpusieron PP y Muévete Santo Domingo contra el alcalde socialista, Javier Ruiz. Este miércoles se ha debatido la moción en el teatro cine Avenida de la localidad con la presencia de unas 300 personas y, finalmente, ha salido adelante por los 7 votos del PP y Muévete frente a los 5 de PSOE e IU.

Mena, en declaraciones a la Cadena SER de La Rioja, ha insistido en que "durante 4 años el PSOE ha paralizado Santo Domingo de la Calzada y ahora lo que busca el PP es la estabilidad que los socialistas no han encontrado". Además, el ya alcalde se ha marcado como primer objetivo "sacar adelante los presupuesto municipales".

En la sesión plenaria

Durante el pleno, David Mena ha querido explicar a los calceatenses que "ellos son la primera razón por la que hoy vivimos una histórica y extraordinaria sesión plenaria" y les ha recordado que "actuamos dentro de un procedimiento legal y totalmente democrático". También ha querido dar a conocer "sus objetivos concretos" en la alcaldía "para impulsar lo importante" que es "nuestra localidad" y atender "sus urgencias".

Para el nuevo alcalde es "urgente" regularizar el servicio de ayuda a domicilio, avanzar y completar las obras de la renovación de la red municipal de abastecimiento de aguas, ganar en eficiencia y sostenibilidad en alumbrado público y, también, que el Gobierno de La Rioja "cumpla con sus compromisos para esta localidad".

La gestión del PSOE

Por su parte, Javier Ruiz, que ha sido recibido entre aplausos por el público asistente, ha querido dedicar sus primeras palabras en el pleno para agradecer el trabajo de sus compañeros de equipo "durante estos 122 días de gestión".

"Ahora serán otros los que tengan que negociar sus propuestas y no atacar o anticiparse y si no lo logran será culpa suya y no deberán echar balones fuera. Hoy se demuestran las falacias de ciertas personas y espero que las mociones aprobadas en pleno en estos meses se cumplan o se firmen tal y como ellos nos impusieron", ha indicado Ruiz.

"Nosotros habíamos comenzado un periodo ilusionante para hacer grandes cosas pero no nos ha dado tiempo ni teníamos posibilidades porque para ello se necesitaban unos presupuestos municipales, precisamente lo que desencadenó esta moción de censura, ellos no querían y ni siquiera vinieron a la primera reunión", ha lamentado.

Finalmente, ha indicado, el PSOE "asumió esta responsabilidad con ilusión, honestidad y trabajo cuando otros se pusieron de perfil por sus intereses personales. Yo ya dije que no quería ser alcalde a cualquier precio y por eso no admití las exigencias de Muévete Santo Domingo".