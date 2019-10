Portu: "No tenemos que tener ansiedad"

Portu se ha convertido por derecho propio en uno de los nuevos ídolos de la afición de la Real Sociedad. El murciano ha comparecido en Zubieta para analizar toda la actualidad txuri-urdin.

-Parón liguero. "Tenemos muchas ganas de volver a jugar en casa y de dar otra alegria a la afición. Tenemos ganas de sumar delante de nuestra afición y volver a la senda de la victoria, queremos volver a disfrutar en casa y sumar los tres puntos. Los parones se necesitan para desconectar y descansar, ahora llegamos bien y fuertes".

-Sin presión por tener dos derrotas seguidas. "No, el equipo se toma todos los partidos con toda la intención de ganar, no tenemos que tener ansiedad, no pensamos en eso. Es un partido más, es delante de nuestra gente y saldremos al 200%".

-Centrado en su juego. "Creo que una característica de este equipo es que se centra más en sí mismo que en los rivales, y hacemos nuestro juego de atacar contra cualquiera. El Betis deja jugar más y tiene más toque, pero nos centramos en nosotros sólos".

-Sin descanso en el parón. "Imanol es un entrenador que te exprime lo maximo y no te puedes relajar nunca y eso es muy positivo. Es muy intenso y eso es bueno para sacarte lo máximo".

-Tramo decisivo para pelear por Europa. “Tal y como está la liga, todo está muy igualado y es muy difícil sacar los tres puntos. Y lo que queremos es sacar muchos puntos para seguir en la parte alta".

-Betis. "Si te digo la verdad, me centro en la Real. Veo otros partidos y me fijo en los rivales. En el Betis creo que están cogiendo los automatismos de Rubí y saldrán a hacer su juego".

-Carió de la afición. "La verdad es que estoy muy contento de cómo me han recibido y el cariño que me están dando, y lo quiero devolver dando lo mejor de mí en cada partido. Es una afición muy cercana a los jugadores y ahora hay mucha ilusión y positivismo en el entorno. Es un orgullo que me trate asíde bien la afición".

-Competencia. “Estoy muy satisfecho desde que vine, porque un jugador está cómodo en equipos con grandes jugadores. Para estar arriba necesitas que nadie se relaje. Es importante que haya competencia".