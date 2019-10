"No voy a tener secuelas, salvo las que tengo en la cabeza"

Paula estaba de vacaciones con su familia, cuando una tarde recostada mientras leía, noto un bulto que ella juraría no estaba en su pecho el día anterior. Aquello no podía estar pasándole a ella, era algo que estaba a la orden del día, pero entendía que afectaba a mujeres de más edad, no le solía ocurrir a alguien con apenas veintiocho años.

Necesitaba confirmarlo, aunque estaba casi segura de que la maldita palabra iba a tener que escucharla en primera persona y aun así, aunque ese fue el diagnostico, “cáncer de mama”, parecía que incluso los mismos profesionales no querían pronunciar esa maldita palabra.

El diagnostico se lo dieron en León, donde vivía, pero esta cántabra tenía claro que quería ser tratada en su tierra, en un hospital de referencia, en un centro como Valdecilla que cuenta con una Unidad de Mama.

De aquello, han pasado ya dos años. Paula ha estado en Hoy por hoy Cantabria y nos ha contado cómo lo ha vivido y cómo se encuentra. No ha necesitado ayuda psicológica, aunque su madre sí la ha requerido. Y es que a través de un convenio con Amuccan, tanto Valdecilla como los Hospitales de Laredo y Torrelavega prestán este tipo de ayuda a pacientes y familiares.

Hemos querido conocer como están trabajando en la Unidad de Mama del Hospital Valdecilla por donde el año pasado fueron tratadas 220 pacientes con cáncer. Lo hemos hecho con su coordinador, el doctor Fernando Herranz que está al frente de la unidad integrada por cinco facultativos (tres ginecólogos y dos cirujanos), una coordinadora de mama y enfermera y una psicóloga.

En la unidad se centraliza el tratamiento quirúrgico y el seguimiento de las pacientes. La unidad se coordina con los demás servicios implicados en el tratamiento y diagnóstico del cáncer de mama formando lo que una unidad funcional del cáncer de mama.

Estos servicios son: Radiodiagnóstico (sección de mama y programa de detección precoz), Oncología médica, Oncología radioterápica, Rehabilitación, Medicina Nuclear, Cirugía Plástica, Anatomía patológica y Servicio de admisión y documentación clínica.

El objetivo de la unidad es ofrecer un tratamiento integral e individualizado a las mujeres con cáncer de mama, de hecho la coordinadora de mama está accesible en todo momento para las pacientes facilitando la atención sanitaria que precisan.

El doctor Herranz ha destacado en la Ser que está trabajando con la radioterapia intraoperatoria que acorta el tratamiento de las pacientes con cirugía conservadora y mejorando la comunicación con las pacientes para ello realizan encuestas que les permiten obtener una información muy valiosa de cómo ellas viven su proceso de tratamiento.