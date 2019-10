El PP de Cuéllar propone trasladar las oficinas municipales al palacio Pedro I

El equipo de gobierno de Cuéllar con el apoyo del concejal de Centrados ha sacado a delante varias modificaicones de crédito y de presupuesto en el pleno extraordinario celebrado esta mañana. Entre los distintos proyectos a los que afectan estas modificaciones, el que más debate ha generado ha sido el traslado de las oficinas municipales del Ayuntamiento durante las obras de accesibilidad del mismo. Hace unas semanas el equipo de Gobierno proponía la adecuación del local situado en el edificio de Niñas Huérfanas, pero el grupo popular ha mostrado su disconformidad a este gasto y al traslado ya que según ha explicado la portavoz popular, Nuria Fernández, el vivero de empresas en el Palacio Pedro I tiene una superficie suficiente y unas condiciones adecuadas para trasladar allí las dependencias municipales sin gastar un euro. "Es absurdo tener que adaptar un local teniendo otro de más metros". Por su parte el portavoz de Ciudadanos, David de las Heras si se ha mostrado de acuerdo con la actuación del equipo de Gobierno de adecuar el local de Niñas Huérfanas, pero no así con otros aspectos a los que también afectaba la modificación de crédito por lo que los concejales del partido naranja han decidido abstenerse.

Esta opción se ha desestimado por parte del alcalde, Carlos Fraile, ya que se considera que la planta baja no reúne condiciones técnicas de garantías sobre todo en cuanto a la red informática se refiere. Además ha explicado que la partida económica de accesibilidad del Ayuntamiento no se elimina sino que se aplaza. Por otra parte ha recordado que tras las obras de accesibilidad el espacio de trabajo de la oficina técnica se reduce en tres puestos de trabajo por lo que considera oportuno que estas dependencias se mantengan después en el local de Niñas Huérfanas. En este sentido el concejal popular Javier Hernanz no compartía esta opinión y pedía una reflexión ya que desde la experiencia de los años de gobierno las áreas de intervención, secretaría y urbanismo están muy relacionadas para las necesidades de los ciudadanos.

Por otra parte el PP también ha mostrado su preocupación ante la eliminación de la partida económica prevista para la compra de terrenos donde Unión Fenosa instalará la futura subestación eléctrica. En este sentido Fraile ha apuntado que la compra sigue adelante, pero que se eliminaba la cantidad porque hasta el 31 de diciembre es imposible que se formalice la compra de los terrenos. No obsten apuntaba a que el convenio continua adelante y se realizará el próximo año.

Por último el PP también ha mostrado su tristeza por la eliminación completa de la partida que ellos mismos crearon en la legislatura anterior para la compra del convento de los Trinitarios. La portavoz popular, Nuria Fernández, ha calificado esta situación de "atropello conra el patrimonio" y consideraba que se desaprovechaba una buena ocasión para unir Trinitarios con el Exangel. Carlos Fraile ha reiterado que no compartén la forma de realizar esa adquisición y ha apuntado a que este no es el único bien patrimonial que se encuentra en mal estado. "No hay que decantarse por unos sí y por otros no". Asi ha señalado que tanto la situación de este edificio como de la iglesia de San Francisco y de otros que existen en más estado se van a trasladar a la Consejería de Cultura y Patrimonio para intentar actuar sobre ellos.