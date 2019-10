La situación de la mujer eleva la tasa de pobreza en la Comunitat Valenciana hasta el 26%

El empeoramiento de la vida de las mujeres ha elevado hasta el 26% la tasa de pobreza en la Comunitat Valenciana. Así, más de un cuarto de la población están en riesgo de ser pobre. La Red Europea de Lucha Antipobreza-Xarxa per la Inclusió ha presentado el noveno informe sobre el estado de la pobreza, seguimiento del indicador de riesgo de pobreza y exclusión social en España 2008-2018, con la evolución del indicador AROPE que combina la renta con las posibilidades de consumo y la intensidad del empleo en los hogares.

Y el dato sobre la mujer es especialmente preocupante si se compara con el resto de indicadores. En la mayoría de ellos es la mujer la que sale peor parada: un 32% de mujeres pobres frente a un 28% de hombres; más de la mitad de personas en situación de pobreza severa son mujeres; las pensiones de viudedad, casi en exclusiva para mujeres, por debajo del umbral de la pobreza alcanzan el 42%; el empleo precario lo sufren más las mujeres y también hay muchas más familias monoparentales solo de mujeres.

Del 1.280.000 personas pobres en la Comunitat Valenciana casi 700.000 son mujeres. Y mientras, sin embargo, la tasa de pobreza severa en 2018 se situó en el 5'8%, bajó un 38% con respecto al año anterior. En nuestra Comunitat hay 287.000 personas en situación de pobreza severa, 170.000 menos que en 2017, que ingresan al mes menos de 370 euros.

En cuanto a la población con privación material severa (que no puede pagar la hipoteca o las letras; que no puede encender la calefacción; que no se puede ir una semana de vacaciones al año; que no puede comer carne, pollo o pescado cada dos días; que no dispone de teléfono, televisión, lavadora o coche) también descendió de forma notable pasando del 7'4% al 2'9%, esto es, 144.000 personas.

También ha disminuido el volumen de población con dificultades para llegar a fin de mes. Disminuye también el número de hogares con baja intensidad de empleo. Aquí la diferencia a favor también de los hombres también destaca: el 11'8% de las mujeres menores de 60 años vive en hogares con baja intensidad de empleo y solo lo hace el 9'7% de los hombres.

La renta media creció en la Comunitat Valenciana y se sitúa en 15.000 euros, cifra 1.900 euros inferior a la media estatal. Pero los datos relativos a las personas más mayores no son buenos. 342.000 personas, 25.000 más que el año anterior, reciben una pensión cuyo importe está por debajo del umbral de la pobreza. Es decir, el 34'7% de todas las pensiones y si se consideran solo las de viudedad, casi todas de mujeres, el 42%.

En definitiva, como explica Lola Fernández, presidenta de la Red en la Comunitat Valenciana, a la vista de los datos las administraciones deberían ahora centrar el tiro en políticas de igualdad. Centrarse en el empleo precario, en facilidades para familias monoparentales... en los problemas que de verdad lastran aquí a las mujeres.