La Comunitat Valenciana tiene menos jueces por habitante que Cantabria o Asturias

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Pilar de la Oliva ha comenzado su discurso en el acto de Apertura del Año Judicial, agradeciendo a los funcionarios, a los letrados y a los jueces y magistrados, por su compromiso y esfuerzo. Ha repasado los últimos juzgados y unidades judiciales abiertos, y anunciado los que se abrirán hasta final de año: siete juzgados, el Decanato Exclusivo de Alicante y la plaza del octavo magistrado en la Sección 7ª de Elche.

No obstante, Pilar de la Oliva ha asegurado en su discurso de apertura del Año Judicial, que la creación de estos juzgados ha aliviado la situación, pero mientras no se apueste decididamente por un cambio estructural, no se solucionará definitivamente. Afirma que se necesitan leyes de procedimiento ágiles, que den respuesta rápida a las pretensiones de los ciudadanos, sin que ello sea incompatible con el respeto a las garantías. Y para ello, según de la Oliva, hay que arbitrar el proceso teniendo en cuenta los sistemas informáticos y un mundo cada vez más globalizado.

Pilar de la Oliva se queja de que la Comunitat Valenciana tiene menos jueces por habitante que otras comunidades menos complejas. Tenemos 11 jueces por cada cien mil habitantes. En Asturias tienen 15 y en Cantabria 13,6. En jurisdicción civil, somos una de las comunidades a la cabeza en resoluciones. Y reconoce Pilar de la Oliva que ha sido bueno el nombramiento de magistrados suplentes, jueces sustitutos, o en comisión de servicios, pero es totalmente insuficiente.

Pilar de la Oliva también ha tenido una especial mención a los delitos de violencia de género, que aumentan cada día y para los que asegura seguir contando con el esfuerzo de jueces y funcionarios. Se queja la presidenta del TSJ del mal estado de muchos de los edificios judiciales, como se ha puesto de manifiesto con la reciente gota fria en la zona de la Vega Baja, así como su dispersión, asegurando que se deberia apostar por más ciudades de la justicia.