Visita este miércoles a los estudios de Radio Vigo del conselleiro de Cultura e Turismo, Román Rodríguez, aprovechando su participación en la presentación da Federación Portuguesa dos Camiños de Santiago. Un día en el que precisamente la Xunta ha iniciado la señalización de esta ruta milenaria por Vigo con la colocación de 14 mojones en la zona del Puerto y las carreteras de titularidad autonómica: PO-552 (Estrada de Camposancos) e a PO-325 (Avenida de Ricardo Mella). El resto tendrán que esperar a la autorización del Concello. Una situación que denuncia el conselleiro está perjudicando a los peregrinos, que en muchas ocasiones, asegura, se pierden a su paso por la ciudad.

En total, han pasado este año por el Camiño Portugués pola Costa más de 20.000 peregrinos, un 63% más que el año pasado. Mientras, el Camiño Portugués tradicional ha sido realizado por 65.000 personas. Cifras que para Román Rodríguez demuestran que no se está discriminando a la ruta más antigua, como se quejan desde Tui. Respecto al Xacobeo, el conselleiro ha confirmado que no habrá más conciertos en Vigo tras impulsar "Solpores no Museo" y "Vigo Emerxe" en lo que resta de año y anuncia una programación muy potente para 2020.

La candidatura de Cíes-Parque Illas Atlánticas a Patrimonio de la Humanidad, el político autonómico afirma que está en su recta final con la elaboración del estudio técnico y científico del que se encargan expertos de las tres universidades gallegas. Una fase que el conselleiro de Cultura y Turismo califica de máster de la candidatura, ya que, dice, completó la carrera con su inclusión en la lista indicativa de la Unesco hace más de un año. El siguiente paso sería que el Gobierno central lo incluya en la lista definitiva que propondrá a la Unesco, un momento para el que Román Rodríguez prefiere no poner fecha, aunque el presidente de la Xunta hable de 2021.