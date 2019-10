La gira MAKETÓN MAELOC WAY celebra con FAMILY FOLKS el 20 aniversario de la Sala RESERVA ROCK

El sábado 19 de Octubre´19 se celebra el 20 aniersario de la sala la RESERVA ROCK ubicada en el número 20 de la calle Rogelio Abalde de Vigo, en el epicentro musical de la zona Churruca.

En el otoño de 1.999 Carlos y Vicente se embarcaban en una aventura hostelera con la que han conseguido el reconocimiento y cariño de toda la escena musical local. Programando centenares de conciertos hasta el año 2.004 y a partir de ahí como punto de encuentro de músicos y público de la escena musical local al ritmo de las sesiones que ofrece su Dj., "Tito Guaper" cada noche.

Este año 2.019 tienen preparada una fiesta para celebrarlo desde el mediodía con la banda KARAOKE EXPERIENCE y la participación de todos aquellos que quieran subir a cantar clásicos del rock. Invitarán a una fabada a todos los asistentes y a partir de las 8 de la tarde se subirá al escenario el grupo FAMILY FOLKS, uno de lo grupos de referencia del folk-rock local que aparecía en la escena local en el año 2015 según ellos mimos dicen "como dos barcos cargados de música colisionando en medio del torbellino”, formado inicialmente por Ruben Xuárez (Mec mecs, High Sierras, Foggy Mental Breakdown) y Bosco Hill (The Last But One, Hill & The Rebolution!).

Su último trabajo se titula “The Anvil Sea”, publicado a inicios de 2019. Un puñado de canciones de taberna marinera que se dejan cantar y bailar desde la primera hasta la última que presentarán en directo en este concierto integrado en la gira MAKETÓN MAELOC WAY 2019 organizada desde LOS40 Vigo.

El fin de fiesta lo pondrá el también grupo vigués THE BO DEREK´s a partir de las 10 de la noche, se definen como “los sex symbols del rock´n´roll de las Rias Baixas”, siendo el resultado de juntar a Oscar Avendaño “Pelda” (Siniestro Total, Los Profesionales, Reposado, Los Naipes, etc., con los hermanos Martín, Jorge Lorre y Rufus el Guarro (Los Wavy Gravie, The Allnight Workers, etc.), para dar salida a una esencia pub-rockera: rock´n´roll para divertirse con influencias que van desde Dr. Feelgood o The Bishops hasta Bo Didley, Devil Dogs o Mermelada.

El acceso es libre y gratuito, un evento organizado por la sala RESERVA ROCK y LOS40 Vigo para apoyar la música local.