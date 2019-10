Lluvia de millones en Membrilla (gracias a la ONCE)

Manuel Vicente López, vendedor de la ONCE, desde 2016, en la localidad ciudadrealeña de Membrilla, ha repartido más de 2,3 millones de euros, gracias al cupón diario de esta organización.

De esta forma, López ha repartido casi 1 millón de euros con "La Paga" de la ONCE, es decir, un sueldo de 3.000 euros al mes durante 25 años, además de 35.000 euros en efectivo. Además, ha repartido otros 1,3 millones de euros con 39 cupones premiados con 35.000 euros cada uno.

Un premio, que según el propio trabajador de esta organización, ha estado "muy repartido y ha tocado a personas que realmente lo necesitan (...) sabía quiénes eran los afortunados y yo mismo se lo he comunicado", recalcaba en declaraciones a Hoy por Hoy Valdepeñas.

Asimismo, López ha subrayado que "con cada cupón que se compra se ayuda a una labor social (...) la gente tiene que saberlo". Todo ello, porque buena parte de la financiación de la ONCE llega desde su división de Juegos. Una financiación que ayuda a personas invidentes a mejorar su independencia personal, a través de programas como el de los perros guía.

Finalmente, este vendedor de esta federación de personas invidentes ha recalcado que "es una satisfacción poder repartir un premio gordo (...) he estado a punto de darlo hasta en 50 ocasiones, porque me he quedado a una cifra". Unas ventas que, a su juicio, se van a incrementar tras repartir esta lluvia de millones en Membrilla.

