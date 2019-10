Echenique pide apoyo para 'hacer fuerte' a Unidas Podemos y blindar los derechos de la gente

Pablo Echenique ha pedido el apoyo en Ciudad Real para fortalecer a Unidas Podemos y posibilitar que pueda estar en el próximo Gobierno de España . En un acto con militantes en el emblemático "Teatro de la Sensación" de la capital, ha advertido que ante la crisis que anuncian ya los economistas la única garantía de que no haya recortes por abajo que afecten a la gente es que Unidas Podemos esté dentro de ese nuevo Ejecutivo.

Mensaje del candidato al Congreso de UP por Zaragoza que se ha mostrado convencido que Jorge Uxó esta vez sí obtendrá el escaño para Ciudad Real, asegurando que la ciudadanía no es idiota y espera que los electores le otorguen su confianza.

Echenique, que en referencia a la confesión de Pedro Sanchez cuando afirmó que no dormiría tranquilo con ministros o ministras de Unidas Podemos, ha asegurado que cree que fue sincero, porque sabía que los privilegios de muchos poderosos se iban a acabar y recibiría llamadas de madrugada, señalaba. En este sentido reitera que los que realmente no pueden dormir en España son muchas familias que no llegan a fin de mes ni pueden pagar las facturas porque no tienen un empleo.

Conflicto catalán

Con respecto al conflicto catalán, Echenique espera que el Gobierno de Pedro Sanchez no siga la receta del PP, con la aplicación del art. 155, recordando que cuando se activó, no solo no se solucionó el problema, sino que se agravó. Considera que el diálogo debe ser el primer objetivo confía que haya altura de miras, aunque lamenta que Pedro Sanchez está más cerca de los planteamientos del PP y C,s.

Políticas para las personas

El cabeza de lista al Congreso de UP por Ciudad Real, Jorge Uxó entiende que para salvaguardar a la población de la crisis que se avecina hay que impulsar políticas centradas en las personas, evitar los recortes y que no se devalúen los salarios y mantener el contrato indefinido por naturaleza. También es necesario activar planes de inversiones ante el desafío del cambio climático, siendo Castilla La Mancha una de las regiones más afectadas por la sequía aprovechando su potencial para las energías renovables.