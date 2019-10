En Agaete, el gobierno escuchó a la gente

Como adelantamos el lunes aquí en Ser Las Palmas, el consejo gobierno de Canarias iniciará mañana la paralización del proyecto de ampliación del muelle de Agaete. Así dará carpetazo a un asunto polémico que ha durado en la opinión pública varios años. Y es que el Psoe que lidera el gobierno de Canarias y el resto de partidos que conforman el pacto de las flores, se habían comprometido en campaña electoral a finiquitar y deshacer la adjudicación realizada por el gobierno anterior de CC y lo van a cumplir.

Es cierto que la mayor parte de los partidos han cambiado de postura y que inicialmente instaron al gobierno de Clavijo a sacar la obra a concurso, pero posteriormente rectificaron y se pusieron al lado de la gente que salió en masa a la calle en contra del macro-muelle de Agaete.

En principio y tras el estudio encargado por el consejero de obras públicas, Sebastián Franquis, los ciudadanos no pagaremos lucro cesante por toda la obra y solo los gastos del proyecto y poco más de los gastos que haya tenido la empresa adjudicataria, gracias a que las obras no se han iniciado. CC entiende que no es la mejor opción porque además se pierde dinero de Europa.

La plataforma "salvar Agaete" movilizó al pueblo del norte y a toda la isla. Consiguió transmitir que la obra según ellos y el propio presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Ibarra, era absolutamente innecesaria, que no daría más desarrollo al norte y que los servicios ya están cubiertos en el Puerto de la Luz y que tampoco era necesaria esa ampliación del puerto de Agaete para cumplir con Europa en cuanto al atraque de dos navieras. Asunto zanjado.

El Psoe se anota un tanto, porque supo rectificar a tiempo y escuchar a la ciudadanía en el caso del puerto de Agaete, cumplió con la palabra electoral dada y no ha dejado pasar el tiempo para tomar una decisión que era urgente sobre todo para que no se pierdan fondos públicos significativos.

Esperemos que el nuevo gobierno siga poniendo el oído y escuchando a la gente. Vamos que no pierda las mañas, por ejemplo activando de inmediato las escuelas infantiles de 0 a 3 años.