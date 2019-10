Meritxell Batet: "Lo que se ha vivido esta noche no puede permitirse, pero el 155 no serviría de nada"

La presidenta del Congreso, en una entrevista en SER Catalunya, ha subrayado el trabajo de Mossos y policía: "El comportamiento de las fuerzas de seguridad y la coordinación entre cuerpos está siendo ejemplar. No hay mala actuación para parte de nadie. Por eso, no hay ninguna necesidad de aplicar ninguna otra ley diferente a la de ahora. ni 155 ni Ley de Seguridad Nacional ".

"Inevitablemente, en la cena del Premio Planeta hacíamos el seguimiento de los disturbios en la calle. Condenamos absolutamente el uso de la violencia. Debemos apostar por el respeto a los que pensamos diferente. El gobierno de la Generalitat, que es quien debe mantener el orden, no está siendo responsable "

En cuanto a la respuesta del gobierno a la sentencia, Batet ha afirmado: "Los ciudadanos lo que tenemos que hacer con la sentencia es acatarla y mostrar respeto al Tribunal Supremo. Ha sido un proceso transparente y con todas las garantías democráticas. Ahora, desde la política, tenemos que empezar a mirar al futuro ".

Sobre la falta de diálogo entre el gobierno central y la Generalitat que denunciaba ayer Quim Torra, la cabeza de lista del PSC por el 10-N, detalló: "No puede haber diálogo mientras haya una parte de la tabla que sigue apela apelante a la desobediencia a la autodeterminación ya la unilateralidad. Es muy difícil avanzar en el diálogo si no hay voluntad de llegar a acuerdos y yo esta voluntad no la veo "

Finalmente, concluyó: "Las campañas electorales no sirven para resolver los problemas. Hacen es que todo el mundo marque su discurso y tenga actitud electoralistas. El PSOE está actuando de manera ponderada y centrada. El conflicto con Cataluña se resolverá en 15 días".