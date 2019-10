Francis Ferrón: "Ojalá el Algeciras se quede muchos años en la categoría"

Francis Ferrón, delantero del San Fernando CD, analizaba esta semana tan especial en la que se medirá a sus dos ex-equipos como RB Linense y Algeciras. El punta espera resarcirse de estas dos derrotas consecutivas que arrastra el equipo en liga.

"No estuvimos bien ante el Cádiz B pero si se juega 50 veces este partido no nos ganan 50". "Hoy podemos despejar la mente, saber que estamos haciendo bien las cosas y sacar un buen resultado", añadía el algecireño que reconoce el buen plantel con el que cuentan para esta temporada.

"Hay buenos jugadores, vamos por el buen camino y con jugadores para poder jugar algo más al fútbol pero al final cada quince días es cuando podemos hacerlo a domicilio porque en nuestro campo queremos jugar y no podemos porque no da para más", reconocía el algecireño que incidía en el pésimo estado del césped del Estadio Iberoamericano. "Está mal, entrenamos un día de sesenta en nuestro césped y nos regañaron, es triste porque tenemos equipo para jugar mucho pero no te permite más, nunca he jugado en un campo tan malo", lamentaba.

"El campo es del Ayuntamiento y el problema está ahí, sabemos la solución pero no ni quién ni cuando la efectuará por lo que será un partido de equivocarnos poco y el que tenga esa suerte se llevará el partido", incidía Ferrón que acerca de sus ex-compañeros de Algeciras, se muestra contento por la buena imagen que está dejando. "Han empezado como acabaron con una dinámica ganadora donde juegan bien y apretando hasta el final de los partidos".

"Tienen fondo de armario porque juegue quien juegue Fajardo ha dado la idea para que todos vayan a muerte con él y ojalá se queden en la categoría muchos años para mirar hacia arriba que es donde se merece estar como mínimo", finalizó.