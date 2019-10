UDEA recibe a Tizona y la ULB visita Dos Hermanas

José Luis Cubillo, entrenador de UBU Tizona de Burgos, destacaba la importancia del encuentro de este sábado a las 20.00 horas ante UDEA Algeciras en el que el preparador resaltaba "lo completo que es el equipo al que le está faltando ganar los partidos".

Los burgaleses llegan con 4-1 en la clasificación tras un épico triunfo con un 3+1 de Iván Martínez ante Cantabria Estela en su feudo. "No fuimos mejores hasta el tramo final y ganamos por suerte, no estamos alegres porque te demuestra que no hicimos muchas cosas bien durante el partido", declaró el preparador que asume su condición de recién ascendido y que no será fácil pelear hasta el final en la parte alta.

"Desde el club se nos ha pedido que hagamos una buena temporada, estar en el grupo de arriba y vamos a intentar aspirar a todo pero con calma", afirmó Cubillo que guarda gratos recuerdos del Pabellón 'Doctor Juan Carlos Mateo' tras el ascenso logrado en el mes de mayo. "No pondremos excusas con el desplazamiento, ellos lo tienen igual cuando vienen aquí y hay que intentar ser mejores en el campo", cerró.

LA ULB VISITA DOS HERMANAS

Vicente González, entrenador de la Unión Linense de Baloncesto, señalaba en la previa del partido del próximo sábado (20.15 horas) frente a CB Dos Hermanas el buen estado que arrastra su equipo después de las dos victorias que acumulan los chicos en este inicio de Liga EBA. "Hicimos un buen partido desde la defensa y supimos jugarle con sus armas a un equipo ya nos ganó los dos partidos", afirmó.

El preparador malagueño destacó el nivel de Alexander Bak que superó la veintena de puntos el pasado sábado y que se ha erigido en el mejor jugador en este inicio de temporada. De momento, el 2-0 que arrastra la ULB es más que importante "porque no llevamos derrotas", aseguraba el entrenador del conjunto linense que se muestra satisfecho con las prestaciones de su plantilla y que espera prolongar el sábado ante Dos Hermanas, un recién ascendido que viene de ganar en Extremadura a Torta del Casar y que marcha 1-1 en la tabla.

"Mantienen el bloque de Primera Nacional, juegan con mucha ilusión por su debut en la categoría y tenemos que saber igualar esa ilusión que tienen", espetó.