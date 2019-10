La Balona ya está a un paso de la Copa (0-1)

La Real Balompédica Linense se ha impuesto este jueves a los males del Estadio Iberoamericano de San Fernando y ha derrotado por la mínima al conjunto isleño en un partido en el que el conjunto blanquinegro ha tirado de oficio para situarse a un pasito de clasificarse para la Copa del Rey.

Con algunos cambios realizados pensando en la competición liguera y en parte por las numerosas bajas que arrastra el equipo, los de Jordi Roger empezaron mandando sobre el césped con un disparo desviado de Carrasco y un centro-chut de Tomás que se envenenó sobre la meta del griego Lefteris.

El partido estaba donde quería la Balona tras un inicio donde no sufría por su campo y en el que acabó por adelantarse en el marcador cuando a los 25 minutos Dopi aprovechaba un barullo dentro del área para establecer el 0-1 en el marcador. Los de Tito García no aparecieron por la portería del joven Nacho Miras hasta el 36' cuando un buen disparo de Omar Perdomo lo salvaba de la escuadra el meta balono en lo único reseñable de los locales durante el primer tiempo.

En el segundo acto el San Fernando salió algo más intenso en ataque y no tardó en meter cambios para tratar de darle otra marcha más al juego pero los balonos se mostraban muy enteros sobre el terreno de juego que no dejaban ocasión a su rival que prácticamente no dispuso de una llegada en condiciones hasta que el ex-blanquinegro Francis Ferrón la mandaba al poste en un tiro raso en el 71 de encuentro.

Los azulinos atacaban con más corazón que cabeza en un tramo final de partido en el que el resultado no se movió y la Balona acabó festejando junto al centenar de aficionados que se desplazó hasta Bahía Sur el pase a los cuartos de final de la Copa Federación que le permitirá estar en la Copa del Rey si vence al Real Murcia en Nueva Condomina el próximo 7 de noviembre.

FICHA TÉCNICA:

SAN FERNANDO CLUB DEPORTIVO (0): Lefteris; Gallar, Oca, Lolo Guerrero, Pumar, Raúl Palma, Bruno Herrero (m.79, Roger Marcé), Jorge García (m.63, Attis), Hugo Rodríguez, Omar Perdomo y David Toro (m.54, Francis Ferrón).

REAL BALOMPÉDICA LINENSE (1): Nacho Miras; Sergio Rodríguez, Álvaro Vega, Carrasco, Tomás, Bakr (m.74, Jordan), Abdoul, Albisua, Koroma (m.88, Kaya), Dopi y Javi Forján (m.77, Danese).

ÁRBITRO: Bote González. Amonestó por parte local a Lolo Guerrero, Omar Perdomo y por parte visitante a Dopi, Koroma.

GOL: 0-1 (m.24, Dopi).

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a los octavos de final de Copa Federación disputado en el Estadio Iberoamericano ante unos 600 espectadores.