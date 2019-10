La Junta no consigue convencer a ninguna empresa para que remodele su sede en Aranda

Las quejas vienen de lejos: ni la organización de los espacios ni la escasa holgura de la actual sede de la Junta de Castilla y León en Aranda se ajustan a la actividad y necesidades de quienes trabajan en ella y tampoco permiten ofrecer un trato adecuado a la ciudadanía. Sin embargo no parece que los intentos por remediarlo estén dando frutos: hasta ahora no se han materializado las promesas del anterior delegado de la Junta en Burgos, Baudilio Fernández Mardomingo, de que el asunto estaría solucionado en octubre. Así ha quedado de manifiesto en la Comisión de Presidencia de las Cortes durante el debate de una proposición no de ley a través de la que el procurador socialista Luis Briones solicitaba la construcción de una nueva sede para dar servicio a Aranda y la comarca. Bien al contrario PP y Ciudadanos han apostado en ambos casos por reformar las actuales instalaciones tratando de hacer más funcionales sus espacios y reparando los desperfectos que actualmente presenta. La Junta ha destinado a este objetivo unos exiguos 26.000 euros, que no han atraído el interés de ninguna de las empresas invitadas a hacerse cargo de estas obras. La portavoz del PP en la comisión ha reconocido que se está revisando una oferta que hasta por dos veces ha quedado desierta para garantizar mayor éxito en el próximo intento. Lo que no se plantea de ninguna de las maneras es dotar Aranda de una nueva sede sino que afirma que hay que optimizar lo que existe. “Ojalá pudiéramos tener en todos los municipios que alberguen una masa importante de población edificios propios para asistirles convenientemente” ha indicado, “pero la realidad es la que es, los fondos son los que son, y los recursos son también los que son. Conservemos lo que tenemos y hagámoslo lo más optimo posible”

El procurador socialista Luis Briones ha denunciado que con esta decisión tanto el PP como Ciudadanos “condenan a Aranda y la comarca a carecer de una sede digna de la Junta de Castilla y León que aglutine todos los usos administrativos”. Briones ha recordado que el servicio más perjudicado por esta negativa seguirá siendo el de los agentes medioambientales, con un espacio de apenas tres metros cuadrados para llevar a cabo actividades que en ocasiones implican el manejo de animales, enfermos, heridos o incluso muertos compartiendo instalaciones con ciudadanos que llevan a cabo sus trámites administrativos. “Los servicios que prestan los agentes medioambientales son tan especiales que deberían salir de esas dependencias, ya que conllevan el manejo de fauna y otra serie de operaciones con material sensible. Se ha dado el caso de que los agentes han realizado intervenciones teniendo que deambular por las dependencias donde se atiende al público con animales heridos o muertos” relataba Briones, quien añadía gráficamente que “jabalíes, corzos o buitres entran como los ciudadanos, por la puerta principal.

El procurador socialista ha denunciado también que la actual sede, que cuenta con unos 600 metros cuadrados, “atenta contra la confidencialidad de las gestiones administrativas de los usuarios, puesto que ni siquiera hay una simple mampara de separación”. Además ha censurado especialmente el cambio de postura de Ciudadanos y de su procurador José Ignacio Delgado, al que recordó que cuando su partido estaba en la oposición reconoció la necesidad de buscar otro destino a los agentes medioambientales y también denunció las deficiencias de las actuales instalaciones.