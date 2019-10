La construcción de la sede de la Policía Local se reanudará este otoño

En las próximas semanas podrían continuar las obras de la nueva sede de la Policía Local, que quedaron interrumpidas al presentar la empresa constructora un modificado del proyecto con precios contradictorios que podría recibir luz verde este viernes en la Junta de Gobierno Local.

El proyecto básico de ejecución, realizado por la firma burgalesa B.C. Arquitectos S.L. por algo más de 65.000 euros no contempla sótanos en el diseño de estas instalaciones, pero en el concurso para encargar las obras, que sale por un precio base de licitación de casi 1.300.000 euros, se sugería esta posibilidad como posible mejora a valorar. De esta manera, las nuevas instalaciones podrían tener 700 metros más de los previstos, cumpliendo el Ayuntamiento de esta forma el compromiso adquirido con los sindicatos de este cuerpo municipal. “Por eso también se dio participación en su día a los miembros de la policía local a través de su representación sindical y ellos establecieron unas condiciones más óptimas en cuanto al reparto de espacios y ya que se hace la planta sótano, se van a ampliar los espacios de la zona inicialmente prevista, para que sean unos despachos más grandes de cara a una atención al ciudadano de una manera más íntima o una recepción en unas condiciones mejores”, detalla Fernando Chico, el concejal de Seguridad Ciudadana.

El responsable político de este departamento considera que merece la pena el sobrecoste que podría implicar esto, que confía en que no sea sustancial, y el retraso en la finalización de las obras, en aras de contar con un edificio que responda verdaderamente a las necesidades de este servicio. “Sí que es cierto que habrá que presentar otro modificado con otros precios contradictorios, pero entendemos que está dentro de lo que es la normalidad de una obra y, sobre todo ya, que se hace una hora de planta nueva, que sea lo más útil posible, no que sea una exposición de cara a la galería de un edificio bonito en un entorno incomparable, pero que no sea útil ni para ciudadano ni para los que tienen que trabajar en él”, argumenta Chico.

Este será el aspecto de la entrada del nuevo edificio / cadena SER

La previsión que el Ayuntamiento tenía inicialmente es de que el edificio, ubicado frente a la estación de autobuses, pueda estar operativo para el próximo verano, pero con este escollo, la finalización de las obras se retrasará unos meses, de tal manera que el equipo de gobierno daría por bueno que el edificio se pueda estrenar antes de que acabe 2020.

El portal municipal www.arandadeduero.es describe cómo será este edificio, incluyendo un par de imágenes virtuales del aspecto que tendrá este inmueble de una planta, que se asentará sobre la margen izquierda del río Duero, integrado en la pendiente actual de la ribera.

Se trata de un edificio de organización lineal, separado de la calle Valladolid por una zona verde, que se cierra hacia el Oeste, dando la espalda a la vía rodada colindante para abrirse al Este y dar la cara hacia el río Duero y al casco histórico de Aranda de Duero.

Las zonas públicas y semipúblicas serán las más abiertas y accesibles desde la vía pública mientras que la zona más restringida se cerrará al exterior disponiendo del oportuno sistema de control de accesos. Se proyectan dos entradas al edificio desde la Calle Valladolid, una peatonal y otra rodada. El acabado de fachada se proyecta con paneles de hormigón prefabricado y las zonas más abiertas estarán formadas por un volumen acabado en paneles que volará sobre el conjunto del edificio, buscando las vistas hacia el río. El proyecto cuenta con un patio interior anexo destinado principalmente a aparcamiento de los vehículos de la policía.