Delgado: "C's ha venido a poner soluciones"

Ciudadanos garantiza la cobertura sanitaria rural. El procurador ribereño de esta formación política acusa al PSOE de crear una alarma social que considera perjudicial para mejorar el sistema y solucionar las carencias que tiene en esta comunidad autónoma. José Ignacio Delgado asegura que mientras su partido forme parte del gobierno regional “no se va a cerrar ningún consultorio” por pequeño que sea el municipio donde esté ubicado. Por lo que sí apuesta es por una reordenación que sirva para dotar de mejores medios a algunos de ellos y de optimizar recursos, basándose en una cobertura telemática que permita cubrir las lagunas que existen actualmente y que impiden, por ejemplo, que algunas farmacias puedan operar con la tarjeta electrónica. “Que dejen ya de mentir, calumniar y difamar: no se va a cerrar ningún consultorio, se va a dar mejor servicio en un tiempo mucho más rápido; lo que queremos es poner esas consultas de alta resolución para que los vecinos y habitantes que estén a más de 50 kilómetros de un hospital, cuando vayan al hospital se les atienda debidamente de todas las patologías y que pueda ser mucho más eficientes y que algunos de los consultorios tengan todos los mecanismos y todos los instrumentos necesarios para que realmente la sanidad y las consultas sean eficaces”, explica Delgado, que reconoce que para ello es necesaria una cobertura de Internet de banda ancha que “es uno de los principales puntos que Ciudadanos que el Partido Popular ha firmado en esta legislatura”.

“Reordenar la Sanidad para dar el mejor servicio” es el propósito que expresaba esta mañana Delgado, que pone el acento en neutralizar las críticas del PSOE, entendiendo que en las comunidades autónomas donde gobierna este partido no se libran de carencias como las que hay en Castilla y León. El procurador de Ciudadanos considera que con la demagogia no se avanza, ni tampoco con las promesas que van y vienen en función de las citas electorales. “Vamos a ponernos manos a la obra y no a hacer politiquilla porque vienen las elecciones, sino a solucionar los problemas, que para eso estamos”, sentencia el parlamentario.