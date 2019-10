Vonn: "Es un privilegio estar entre personas increíbles que están cambiando el mundo"

La esquiadora Lindsey Vonn llegó ayer sobre las una y media de la tarde al Principado de Asturias, a pesar de que estaba previsto que lo hiciese en el día de hoy. La estadounidense hizo esta mañana balance del premio para luego visitar el Complejo Deportivo de Avilés. Ya el viernes será cuando reciba el premio Princesa de Asturias de los Deportes y tome el testigo de los alpinistas Reinold Mesner y Kristof Vielizki.

La esquiadora suma 8 medallas en campeonatos del mundo (dos oros, tres platas y tres bronces) y 3 en los Juegos Olímpicos (un oro y dos bronces). Además Vonn rompe una racha de una década sin que que el galardón sea para una mujer, la última había sido la atleta Yelena Isinbáyeva en el año 2009.

Escucha la rueda de prensa de Lindsey Vonn.

"Gracias por invitarme y darme este honor. Es un privilegio estar entre personas increíbles que están cambiando el mundo. Mi misión es inspirar a las chicas jóvenes para que vean que se pueden conseguir cosas en la vida, en el deporte y la ciencia", afirmó en primer lugar.

Es la primera vez que está en el norte de España, y apunta que estuvo cerca de no poder viajar a recoger el galardón: "Para mi... no sabía si podría hacer este viaje. Pero cuando supe que coincidía con mi cumpleaños era una señal. Tenía que venir. Es un honor. No podía pedir nada más".

Vonn también tuvo palabras para uno de sus momentos más duros, la decisión de la retirada: "Tuve que tomar la decisión de retirarme porque sufría muchas lesiones. Tuve problemas de ligamentos, dos cirugías durante el verano anterior... mi cuerpo se estaba deshaciendo. Era una decisión complicadada, tuve que pensarlo mucho, pero quería tener una vida después de esquiar. Necesito un respiro, he pasado tanto tiempo haciéndolo que quiero parar".

"No hemos tenido problemas de desigualdad, hemos recibido casi el mismo salario en la mayoría de carreras. Ahora las mujeres tienen una cobertura similar y su liderazgo ha sido mayor que el de los hombres en algunos deportes", sentenció sobre la desigualdad en el esquí.