Irene Villa y los casi 5.000 supervivientes del terrorismo en España

'La Ventana de la memoria' dedica su decimotercera entrega a los casi 5.000 supervivientes del terrorismo en España, entre ellos a Irene Villa, a la que un coche bomba de ETA dejó sin piernas el 17 de octubre de 1991. "Estamos de cumpleaños", ha comentado al comenzar el programa la joven. "Somos las únicas madre e hija que nacimos el mismo día y hoy cumplimos 28 años".

Irene Villa señala en la entrevista con Eva Domaika que "la memoria, la verdad, la dignidad y la justicia son innegociables", pero añade que no se puede vivir con "esa herida sangrante por lo que hay que pasar página, incluso de libro",

CONTAGIO IDEOLÓGIDO

En la entrevista, Irene Villa invoca el perdón, una cualidad que le inculcó su madre: "Ella ha sido un ejemplo siempre y lo primero que me dijo es 'perdónales porque no saben lo que hacen' y tenía razón, porque luego se ha estudiado y se ha visto que los terroristas de ETA no es que sean asesinos, es que les han inculcado unas ideas de que España mata y oprime, lo que quieres es vengarte de España,aunque no te haya hecho nada".

Cadena SER

Irene Villa es una de las excepciones en un panorama en el que la mayoría de las personas heridas en atentados terroristas son desconocidas. A ellos les dedican el libro 'Heridos y olvidados' Javier Marrodán y María Jiménez Ramos.

La coautora del libro "Heridos y olvidados: Los supervivientes del terrorismo en España" refiere casi 5.000 personas afectadas por distintos terrorismos, de las cuales 2.597 son obra de ETA.

La reflexión final de 'La Ventana de la Memoria' ha corrido a cargo de Eugenio Aritzmuño, de la asociación Gogoan por una memoria digna. Trae al programa la frase de José Saramago que señala que "hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria de lo que nos ha pasado, eso que llamamos memoria histórica, porque se empieza por el olvido y se termina directamente en la indiferencia", una oración que estamparon en una pared de Samaniego, en Colombia, porque querían que "la indiferencia no matara de olvido a tantos y tantos compatriotas".