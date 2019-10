Cervera asume la espera: "Si viene un equipo esperaré a ver qué dice el Cádiz"

El tema de la renovación de Cervera sigue siendo una de las patatas calientes del cadismo. El entrenador del Cádiz finaliza contrato al término de este campeonato y la buena racha del equipo hace que una gran parte de las voces de los aficionados y del entorno del club ya pidan la renovación del míster.

Esta semana el Director Deportivo del club, en un encuentro ante los aficionados, reconocía que "ese tema ahora mismo no es prioridad para el club" y daba una patada al asunto enviándolo hasta el final del campeonato. Así, se entiende que la renovación se hará efectiva o no en función de cómo quede el equipo en la tabla.

El entrenador cadista respondía a la prensa reconociendo que está al tanto del asunto y asegurando que quiere continuar en el banquillo cadista. "No diré que no lo he escuchado porque me lo han enviado por muchas partes. Mi primera opción siempre es estar en Cádiz. Es la ciudad en la que quiero estar y el club que quiero entrenar. Si hay que esperar habrá que esperar, pero mi primera opción siempre será el Cádiz y si me tengo que ir pues esperaré otra oportunidad y que sean las condiciones para volver, nada más", decía el míster tratando de restar importancia.

Al entrenador se le preguntó sobre si tiene la sensación de que se esté esperando que lleguen derrotas para que su figura no se vea tan fuerte como ahora mismo. "Nunca diré lo que es. La sensación... no lo sé, no te lo puedo decir", respondía.

También se le preguntó si considera injusto que se espere hasta el final de liga para tomar una decisión. "Es la decisión que se toma en conjunto por gente que hablar. Pero mi primera opción siempre será el Cádiz, si el Cádiz quiere un día hablar conmigo no diré yo no ahora no. Si tengo que esperar esperaré".

Además, al entrenador cadista también se le preguntó por el hipotético caso de que en enero llegase un equipo y decida hacerle una oferta para que ocupase su banquillo en el siguiente curso. El míster tiene clara su respuesta. "Si llega un equipo les diría: esperáramos a ver qué dice el Cádiz y cuando el Cádiz se posicione entonces podremos hacer algo, pero mientras no".

El entrenador cadista reconocía que se contó con él para las renovaciones de Jose Mari y de Alberto Cifuentes. "Me han comentado y preguntado si lo veía bien y he dado el visto bueno".

Por último, el entrenador amarillo enviaba un mensaje a los aficionados, como últimamente, luciendo una singular camiseta de "La lucha no se negocia". "Me apetecía dar un guiño a la afición. Necesitamos a nuestra gente para ganar. Parece que ganamos y ganamos porque sí, pero mañana los necesitamos".