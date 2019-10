Un proyecto europeo E-STEAM trabajará para equilibrar la presencia de la mujer en campos de la educación científica

El proyecto E-STEAM (Equality in Science, Technology, Engineering, Arte and Mathematics) es un proyecto Erasmus+ bajo la modalidad de Strategic ‘Partnerships in the field of education and training', que durante dos años trabajará para aumentar y equilibrar la presencia de la mujer en campos de la educación científica, respondiendo a su escasa presencia en este ámbito.

El equipo EuroFUE-UJI ha reunido a un amplio grupo de mentoras con larga trayectoria en las áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Las mentoras cumplirán un papel imprescindible en el proyecto, participando en el programa de tutorización del mismo. Con su experiencia, servirán de inspiración para las participantes en el proyecto E-STEAM, como ejemplos femeninos que han alcanzado sus sueños a través de las áreas de estudio STEM.

Esta fase incluirá a un total de 11 mentoras de las áreas científicas, tecnológicas, ingeniería y matemáticas que compartirán su perspectiva sobre la situación de la mujer en los estudios y carreras profesionales STEM. En el área de química se encuentra la catedrática de la UJI Rosa Llusar y las investigadoras del Instituto Universitario de Materiales Avanzados (INAM) Beatriz Julián y Macarena Poyatos. También formarán parte de la fase de mentorización la catedrática de la Universitat Jaume I y doctora ingeniera agrónoma Maria Jesús Muñoz, y Elena Fernández, graduada en Ingeniería Multimedia por la Universidad de Valencia (ETSE).

En el área de ciencias, E-STEAM cuenta con las doctoras en Informática Mercedes Marqués e Inmaculada Remolar, la licenciada en Psicología Raquel Agost y la licenciada en Ciencias Biomédicas Marta Tolosa, a las que se suman la licenciada en Ciencias Biológicas Marisa Falcó y la licenciada en Matemáticas Marina Murillo. Todas ellas compartirán su experiencia con las mentorizadas en sus respectivas áreas.

Durante los próximos meses, las mentoras trabajarán cada una con dos participantes del proyecto E-STEAM, a las que guiarán y aconsejarán de acuerdo con los resultados alcanzados hasta la fecha por la Fundación Universitat Jaume I-Empresa en colaboración con el grupo de investigación GeST, Género, Salud y Trabajo (http://gest.uji.es/) dirigido por la profesora de la Universitat Jaume I Eva Cifre y el consorcio del proyecto compuesto por seis entidades y liderado por el Agrupamento de Escolas de Silves (Portugal).

Los últimos datos obtenidos y sobre los que se trabajarán son los siguientes cuatro estereotipos: las niñas se creen menos capaces de cursar STEM (ciencias, tecnología, matemáticas e ingenierías); ellos por el contrario, se sienten más cómodos en estas áreas; ellas son más trabajadoras y para ellos trabajar en los campos STEM es algo innato y, por último, a los hombres se les orienta para conseguir sus objetivos y a ellas para el cuidado y la sociedad.

La Universitat Jaume I, a través de los vicerrectorados de Promoción Lingüística e Igualdad, de Investigación y Transferencia y de Estudiantado y Compromiso Social, está trabajando en un programa marco para crear vocaciones científicas y promover tanto la innovación como el emprendimiento en mujeres. El papel de la Fundación Universitat Jaume I-Empresa para llevar a cabo acciones concretas será fundamental. La experiencia en este proyecto europeo ejecutado por la EuroFUE-UJI y del que es socio nacional será muy beneficiosa.

El consorcio está formado por un total de seis entidades, liderado por el Agrupamento de Escolas de Silves (Portugal). El resto de socios son: First Private School Leonardo da Vinci Ltd de Bulgaria, Dimitrie Cantemir University (DCU) de Rumanía, Institute of Entrepreneurship Development IED de Grecia, la Fundación Universitat Jaume I- Empresa de España y la Fundación Profesional de Rumanía.

