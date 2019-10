Los Trabajadores Sociales denuncian los retrasos en la PCI y en las pensiones no contributivas

La presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales, Candelaria Delgado, ha desvelado en la SER que existen serios retrasos en la concesión y renovación de la Prestación Canaria de Inserción. Según Delgado, los retrasos se deben a la falta de personal "no solo en la dirección general de la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias sino en los ayuntamientos para poder tramitar la cantidad de casos que aún quedan sobre la mesa". En este sentido la representante de los Trabajadores Sociales en las Islas remarcó que "hay familias que han dejado de percibir esos ingresos o dejarán de hacerlo en breve si no se hacen esas renovaciones y hay que solucionarlo porque estamos hablando de las familias con mayor situación de vulnerabilidad que son los preceptores de PCI, por no hablar de los 43.000 personas beneficiarias de la prensión no contributiva". En la misma línea, Santiago Sánchez de Intersindical Canaria, abundó en los problemas que se están suscitando en las renovaciones de una prestación que supone el único recurso para miles de familias canarias que se encuentran en exclusión social. "Actualmente se están dejando de estudiar 40 expedientes de PCI, diariamente lo que conlleva que actualmente hay 10.000 solicitudes de los cuales hay más de 600 expedientes de renovación que no han sido incluido en la nómina y otras 1.000 solicitudes sin estudiar", indicó Sánchez.

Por su parte, desde la Consejería de Derechos Sociales dirigida por Noemí Santana reconocen que se trata de un problema que arrastra esta área del Ejecutivo desde hace tiempo y han querido ponerle freno. Aseguran que trabajan para resolverlo pero sostienen que no podían perpetuar la situación de los trabajadores que, bajo su punto de vista, es ilegal. El noveno informe El Estado de la Pobreza elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Canarias (EAPN-Canarias) cifra en 773.422 el número de residentes en riesgo de pobreza (36,4%), siendo las mujeres el colectivo que registra las tasas más elevadas de exclusión social. Además, seis de cada diez personas en Canarias viven en el límite de sus posibilidades (64%), con serias dificultades para llegar a fin de mes o para afrontar gastos imprevistos.