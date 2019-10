Los vecinos de Alcalá del Valle han iniciado una campaña de recogida de firmas para evitar la apertura de la que sería la segunda casa de apuestas en el municipio después de comprobar como ha afectado, según ellos, el único salón de juegos que en la actualidad existe en la localidad.

Desde el Ayuntamiento alcalareño, que junto a diferentes colectivos, asociaciones y hermandades locales, han iniciado esta iniciativa ya que aseguran, los jóvenes del pueblo han sufrido las consecuencias de tener un salón de juegos por lo que la adicción al juego se ha incrementado entre los jóvenes. Por ello, quieren evitar la llegada de una segunda instalación similar que siga incrementando los niveles de ludopatía en el municipio. "Alcalá está irritado e incómodo porque la experiencia que nos ha dado al tener un salón de juegos, hace que los vecinos estén covencidos de que una nueva casa de apuestas no traerá nada positivo para el municipio", ha dicho Rafael Aguilera, alcalde de Alcála del Valle.

La preocupación de la que habla el regidor es tal, que en solo una hora de recogida, consiguieron recolectar 1.300 firmas con las que quieren instar a las administraciones a que los Ayuntamientos tengan capacidad de decisión sobre la implantación o no de este tipo de negocios en sus municipios. "Tenemos que tener capacidad para decir que no se puede abrir este negocio, no como ahora, que todo el pueblo está en contra de la apertura y no tenemos las herramientas necesarias para impedirlo. Esto es precisamente, a lo que vamos a instar a las administraciones. Queremos que cambien las leyes para que los Ayuntamientos tengan las competencias", ha dicho en Hoy por Hoy Aguilera.

El regidor espera recoger el 100% de las firmas de los ciudadanos mayores de 18 años de Alcalá del Valle.